ZDRŽÍTE SA: Pod kolóny sa podpisujú ranná špička aj nehody
Vo Zvolene na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou sa zrazila dodávka s osobným autom.
Bratislava 15. mája (TASR) - Piatková ranná dopravná špička, ale i nehody sa podpisujú pod kolóny a zdržania na viacerých úsekoch na Slovensku. Zelená vlna STVR oznamuje na sieti X, že v bratislavskej Mlynskej doline smerom na Patrónku dosahuje zdržanie 45 minút.
„Vo Zvolene na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou sa zrazila dodávka s osobným autom, smerom od Pustého hradu sa zdržíte polhodinu, od Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút,“ informuje ďalej Zelená vlna.
Stellacentrum hlási 15-minútové zdržanie na trase Čadca - Kysucké Nové mesto, okolo 10 minút stratia v kolónach vodiči v okolí hlavného mesta v úsekoch Dunajská Lužná - Rovinka i Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji a tiež na obchvate v úseku Zlaté piesky - Prístavný most.
