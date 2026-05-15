Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
ZDRŽÍTE SA: Pod kolóny sa podpisujú ranná špička aj nehody

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vo Zvolene na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou sa zrazila dodávka s osobným autom.

Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Piatková ranná dopravná špička, ale i nehody sa podpisujú pod kolóny a zdržania na viacerých úsekoch na Slovensku. Zelená vlna STVR oznamuje na sieti X, že v bratislavskej Mlynskej doline smerom na Patrónku dosahuje zdržanie 45 minút.

„Vo Zvolene na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou sa zrazila dodávka s osobným autom, smerom od Pustého hradu sa zdržíte polhodinu, od Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút,“ informuje ďalej Zelená vlna.

Stellacentrum hlási 15-minútové zdržanie na trase Čadca - Kysucké Nové mesto, okolo 10 minút stratia v kolónach vodiči v okolí hlavného mesta v úsekoch Dunajská Lužná - Rovinka i Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji a tiež na obchvate v úseku Zlaté piesky - Prístavný most.
