Žehra: Zasadnutie krízového štábu sa skončilo bez konkrétneho riešenia

Žehra 5. mája (TASR) – Zasadnutie krízového štábu v obci Žehra, na ktorom sa v utorok rozhodovalo o ďalšom postupe v prípade karantény rómskej komunity, sa skončilo bez konkrétneho riešenia. Pre TASR to potvrdil prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský s tým, že na zasadnutí sa predostreli viaceré riešenia a tie sa ďalej posunuli na permanentný krízový štáb, ktorý má rozhodnúť o ďalšom postupe.



Pacovský dodáva, že v stredu (6. 5.) by mal krízový štáb zasadnúť opäť, keďže teraz sa očakáva verdikt z permanentného krízového štábu. V stredu by sa tak malo rozhodnúť o konkrétnych opatreniach a riešeniach v prípade karantény rómskej komunity. V Žehre sa v karanténe nachádza okolo 2000 ľudí, pričom počet nakazených je aktuálne 26.



Krízový štáb obce Žehra si na rokovanie prizval aj jednotlivé zložky, ktoré kooperujú pri karanténnej oblasti. „Hlavné slovo na zasadnutí mal regionálny úrad verejného zdravotníctva, čo sa týka testovania a jeho spôsobu. Ďalšie stanovisko mala Polícia SR v súvislosti so strážením a zabezpečovaním poriadku v karanténnej oblasti. Každý zo svojho hľadiska dal nejaký návrh, ktorý sa bude ďalej sumarizovať a ak nám to odobrí permanentný krízový štáb, tak potom sa budú tieto návrhy aj realizovať,“ vysvetľuje Pacovský. Samotného rokovania sa zúčastnili aj Ozbrojené sily SR, zástupca Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Peter Jendrál a ďalší zainteresovaní v tomto regióne.