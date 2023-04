Zelená linka envirorezortu prijala v minulom roku takmer 2000 podaní

Bratislava 23. apríla (TASR) - Zelená linka ministerstva životného prostredia prijala v minulom roku takmer 2000 podaní. Obciam postúpila 184 podnetov, okresným úradom 120 podnetov, regionálnym veterinárnym a potravinovým správam 91 podnetov, Slovenskej inšpekcii životného prostredia 50 podnetov, Štátnej ochrane prírody SR 44 podnetov a polícii 22 podnetov. Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie envirorezortu.



Záujem o pomoc zo strany Zelenej linky podľa ministerstva stúpa. "Pokiaľ ide o nahlasovanie bežných podnetov občanov, možno konštatovať, že počet podnetov sa drží na stabilnej úrovni. Každoročne od občanov zamestnanci Zelenej linky zaznamenajú približne 2000 podaní," poukázalo oddelenie komunikácie.



Podania sa týkali nahlasovania týraných, mŕtvych, zranených zvierat či zanedbanej starostlivosti o ne. Bolo to 223 podaní, z toho 92 vyriešili. Pre výrub drevín, poškodzovanie chránených území a výstavbu v chránených územiach podali ľudia 178 podaní. Podľa ministerstva sa vyriešilo 100.



Ľudia sa obrátili na Zelenú linku so 160 podaniami vo veci nezákonne uloženého odpadu, nelegálneho nakladania s odpadom či vrakmi áut. Linka vyriešila 117 podnetov.



V oblasti znečistenia vody, úniku obsahu žúmp do pôdy, znečistenia pôdy a nelegálnych vodných stavieb vyriešili environmentalisti 25 podnetov zo 135. Osem prípadov rozlúštili v rámci znečistenia ovzdušia, prašnosti, zápachu a procesov posudzovania na životné prostredie. Celkovo šlo o 65 podnetov, priblížil rezort.



"Okrem toho Zelená linka v roku 2022 poradila takmer 9000 záujemcom (za deväť mesiacov), ako postupovať pri žiadostiach o nenávratné finančné príspevky v rámci programu Obnov dom," uviedlo oddelenie komunikácie.