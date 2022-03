Zelená linka MŽP pomáha zvieratám na slovensko-ukrajinských hraniciach

Bratislava 9. marca (TASR) – Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom koordinuje tím dobrovoľníkov, ktorí priamo na mieste pomáhajú zvieratám. Do dobrovoľníckeho formulára zverejneného na webe rezortu sa môže zaregistrovať každý, kto chce pomôcť. TASR o tom informovalo MŽP.



Z Ukrajiny podľa neho prechádza slovenskými hranicami mnoho utečencov so spoločenskými zvieratami. Niektoré sa na hraniciach ocitnú aj bez majiteľov. "Situáciu pomáhajú zvládnuť predovšetkým dobrovoľníci a mimovládne organizácie, ktoré registrujú zvieratá a v spolupráci s veterinármi zabezpečujú veterinárne ošetrenie," uviedol rezort.



V súčasnosti sa na hraničnom priechode každý deň nachádzajú dvaja až štyria dobrovoľníci, ktorí okrem administratívnej pomoci zabezpečujú aj potrebnú starostlivosť o zvieratá na hraniciach, komunikujú s útulkami a ľuďom, ktorí cestujú so zvieratami, pomáhajú zaistiť potrebné krmivo a iné materiálne vybavenie.



MŽP dodáva, že prostredníctvom uvedeného formulára sa okrem dobrovoľníkov môžu zaregistrovať aj záujemcovia o dočasnú starostlivosť o zvieratá či útulky pre zvieratá.