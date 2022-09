Zelená linka: Osobné autá tvoria 60,6 % emisií z cestnej dopravy

Bratislava 17. septembra (TASR) - Osobné autá tvoria 60,6 percenta celkových emisií z cestnej dopravy. Okrem toho sa z výfukov áut dostávajú aj škodlivé látky ako oxidy dusíka, oxid uhoľnatý či pevné častice. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky sú vysoké koncentrácie pevných častíc a oxidu dusičitého na Slovensku príčinou asi 1600 predčasných úmrtí ročne. Informuje o tom Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti s prebiehajúcim Európskym týždňom mobility.



Linka poukazuje, že autá v mestách zaberajú veľmi veľa miesta. "Nielen cesty, na ktorých sa pohybujú, ale aj parkovacie miesta, ktoré sú väčšinou súčasťou každej jednej ulice. Tie by sa dali nahradiť cyklotrasami, širšími chodníkmi pre ľudí, zeleňou či lavičkami," skonštatovala.



Veľká väčšina ciest autom po meste nie je podľa Zelenej linky dlhšia ako päť kilometrov, čo sa dá prejsť aj na bicykli. Na dlhšie cesty sa dá presadnúť do autobusu, električky, trolejbusu či vlaku, odporučila.



Európsky týždeň mobility bude trvať do 22. septembra. Témou aktuálneho ročníka je Lepšia dostupnosť s mottom Cestujme zodpovedne. Cieľom je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite a podporenie zmeny správania ľudí v prospech aktívnej mobility.