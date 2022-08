Zelená pošta, album Hammela a Vargu, vychádza po 50 rokoch na vinyle

Bratislava 29. augusta (TASR) – V roku 1972 vyšiel pesničkový album Pavla Hammela a Mariána Vargu Zelená pošta. Mimoriadne invenčná a originálna piesňová poetika bola veľkým protipólom k dobovému konvenčnému hlavnému prúdu populárnej hudby. Dnes, po 50 rokoch, vychádza album opäť vo vinylovej podobe a poslucháči si môžu vychutnať skvosty ako Tenis, Krajina bielych dievčat, Páví ples, Slnečnice, Nechtiac či nesmrteľnú Smutnú rannú električku. To všetko za sprievodu členov skupiny Collegium Musicum, ktorým dominuje ako elitný hosť gitarista Radim Hladík. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Táto platňa je akousi renesanciou Vargovej spolupráce so spevákom Pavlom Hammelom, textárom Borisom Filanom a básnikom Kamilom Peterajom. Citlivý hudobník nikdy nezúži svoj tvorivý priestor na jediný výsek hudobného umenia. Práve preto nie je táto platňa iba reminiscenciou, nie je iba zavŕšením snáh jedného obdobia. Je tvorivým vyznaním a súčasne i trvalým dokumentom vždy živého a každej hudbe prospešného muzicírovania," píše okrem iného v sleeve notes Ján Kovář, hudobný redaktor, publicista a skladateľ.



"Je to úžasný pocit pre autorov a interpretov, že ich tvorba rezonuje u ľudí ešte stále aj po 50 rokoch. Teším sa z toho aj za svojich kamarátov spoluhráčov, ktorí spoluvytvárali tento výnimočný album, ale, žiaľ, už nie sú medzi nami. Teraz ho zahráme v koncertnej podobe spolu s ďalšími skladbami z tohto skvelého tvorivého obdobia aj po slovenských mestách od 17. do 23. septembra v podaní špičkových slovenských hudobníkov. Pošta je symbolom komunikácie a porozumenia medzi ľuďmi, čo nám tak teraz veľmi chýba. A ešte keď je aj zelená," hovorí Hammel.



Septembrové koncerty, ktoré budú v Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Žiline a Bratislave, budú zároveň spomienkou na nedožitých 75 rokov Mariána Vargu a Fedora Freša, spolutvorcov albumu.



Na albume hrajú a spievajú: Marián Varga (organ, klavír, subharchord), Pavol Hammel (gitara, spev), Fedor Frešo (basová gitara, spev), Dušan Hájek (bicie nástroje), Rastislav Vacho (gitara), Radim Hladík (gitara), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikový orchester Československého rozhlasu v Bratislave.