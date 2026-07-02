Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. júl 2026Meniny má Berta
< sekcia Slovensko

Zelená väčšina: Verejnosť má vedieť, v akej podobe zonácie schválili

.
Na snímke turisti. Foto: TASR Oliver Ondráš

Ako dodala, ak by správa pozemkov zostala pod štátnym podnikom Lesy SR, mohlo by to predstavovať ohrozenie peňazí z plánu obnovy.

Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Verejnosť má právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov schválené vládou. Ak sú informácie, ktoré vo štvrtok v Slovenskom rozhlase uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa, pravdivé, bola by reforma národných parkov zvrátená. TASR o tom informovala Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.

„Vyzývame preto vládu SR, aby bezodkladne zverejnila konečné znenie schválených nariadení vlády, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov, vrátane všetkých sprievodných dokumentov a pripomienok, ktoré boli v rámci rokovania akceptované,“ uviedla.

Ako dodala, ak by správa pozemkov zostala pod štátnym podnikom Lesy SR, mohlo by to predstavovať ohrozenie peňazí z plánu obnovy.

Mimoparlamentná strana Demokrati považuje Kuffom prezentované skutočnosti za škandalózne. „Podobné pokusy negovať základný princíp reformy národných parkov sme evidovali už počas jej prípravy a vyzerali presne rovnako,“ uviedol podpredseda strany Michal Kiča.

Európska komisia by mohla mať podľa Kuffu pri zonáciách národných parkov problém. Nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. Uviedol to v relácii Z prvej ruky v Slovenskom rozhlase. Podmienky Plánu obnovy a odolnosti SR podľa neho nie sú splnené. Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) poukázala, že za rok nikto z envirorezortu nebol schopný zabezpečiť, aby zonácia národných parkov spĺňala kritériá plánu obnovy.
.

Neprehliadnite

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu

Meškalo vám lietadlo? Pomôcť môže cestovné poistenie

Program 16-finále MS v noci zo štvrtka 2. na piatok 3. júla

LEJAKY BIČOVALI SLOVENSKO: Plošne najviac napršalo v týchto krajoch