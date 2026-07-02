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Zelená väčšina: Verejnosť má vedieť, v akej podobe zonácie schválili
Ako dodala, ak by správa pozemkov zostala pod štátnym podnikom Lesy SR, mohlo by to predstavovať ohrozenie peňazí z plánu obnovy.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Verejnosť má právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov schválené vládou. Ak sú informácie, ktoré vo štvrtok v Slovenskom rozhlase uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa, pravdivé, bola by reforma národných parkov zvrátená. TASR o tom informovala Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
„Vyzývame preto vládu SR, aby bezodkladne zverejnila konečné znenie schválených nariadení vlády, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov, vrátane všetkých sprievodných dokumentov a pripomienok, ktoré boli v rámci rokovania akceptované,“ uviedla.
Ako dodala, ak by správa pozemkov zostala pod štátnym podnikom Lesy SR, mohlo by to predstavovať ohrozenie peňazí z plánu obnovy.
Mimoparlamentná strana Demokrati považuje Kuffom prezentované skutočnosti za škandalózne. „Podobné pokusy negovať základný princíp reformy národných parkov sme evidovali už počas jej prípravy a vyzerali presne rovnako,“ uviedol podpredseda strany Michal Kiča.
Európska komisia by mohla mať podľa Kuffu pri zonáciách národných parkov problém. Nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. Uviedol to v relácii Z prvej ruky v Slovenskom rozhlase. Podmienky Plánu obnovy a odolnosti SR podľa neho nie sú splnené. Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) poukázala, že za rok nikto z envirorezortu nebol schopný zabezpečiť, aby zonácia národných parkov spĺňala kritériá plánu obnovy.
„Vyzývame preto vládu SR, aby bezodkladne zverejnila konečné znenie schválených nariadení vlády, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov, vrátane všetkých sprievodných dokumentov a pripomienok, ktoré boli v rámci rokovania akceptované,“ uviedla.
Ako dodala, ak by správa pozemkov zostala pod štátnym podnikom Lesy SR, mohlo by to predstavovať ohrozenie peňazí z plánu obnovy.
Mimoparlamentná strana Demokrati považuje Kuffom prezentované skutočnosti za škandalózne. „Podobné pokusy negovať základný princíp reformy národných parkov sme evidovali už počas jej prípravy a vyzerali presne rovnako,“ uviedol podpredseda strany Michal Kiča.
Európska komisia by mohla mať podľa Kuffu pri zonáciách národných parkov problém. Nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. Uviedol to v relácii Z prvej ruky v Slovenskom rozhlase. Podmienky Plánu obnovy a odolnosti SR podľa neho nie sú splnené. Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) poukázala, že za rok nikto z envirorezortu nebol schopný zabezpečiť, aby zonácia národných parkov spĺňala kritériá plánu obnovy.