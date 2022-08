Zelené verejné obstarávanie by sa malo aplikovať na stavebné práce

Bratislava 31. augusta (TASR) - Ministerstvá a štátne inštitúcie budú musieť od októbra aplikovať na svoje stavby a rekonštrukcie zelené verejné obstarávanie. Týkať sa má stavebných prác nad 30.000 eur bez DPH. Vyplýva to z návrhu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Výnimku z aplikovania zeleného verejného obstarávania majú najmä drobné rekonštrukčné práce do 30.000 eur. Tie označilo ministerstvo za menej významné. "Často ich je potrebné vykonať v krátkom čase od zadania, napríklad s cieľom odstránenia vzniknutých škôd na stavbách, respektíve ako prevencia pred vznikom hroziacich škôd a s prihliadnutím na predmet a charakter verejného obstarávania uskutočnenie zeleného verejného obstarávania nie je v takýchto prípadoch možné alebo účelné," vysvetlilo.



Cieľom Slovenska je dosiahnutie 50-percentného podielu zrealizovaných "zelených" zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov, priblížilo MŽP. Podľa Envirostratégie by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť 70 percent z celkovej hodnoty verejného obstarávania.



Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) tvrdí, že je potrebné, aby sa podiel zeleného verejného obstarávania stal prioritou naprieč štátnymi inštitúciami. "Zelené verejné obstarávanie pomáha zmierňovať klimatickú krízu, podporuje šetrné využívanie prírodných zdrojov a zároveň je tou správnou cestou, ako šetriť životné prostredie a peniaze nás všetkých," podotkol.



Povinné zelené verejné obstarávanie pri kontrahovaní stavebných prác ústrednými orgánmi štátnej správy patrí medzi piliere reformy nakladania so stavebným a demolačným odpadom v rámci plánu obnovy, doplnil rezort.