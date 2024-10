Zelenskyj: Ficovi som povedal veľa vecí, SR by mala Ukrajine pomáhať

Brusel 17. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vyhlásil, že slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi povedal na stretnutí v Bruseli veľa vecí. SR by mala Ukrajine podľa Zelenského pomáhať, inak pocíti, čo všetko môže ruský prezident Vladimir Putin spôsobiť, informujú z Bruselu spravodajcovia TASR.



Išlo vôbec o prvé stretnutie Fica a Zelenského.



"Hovoril som s ním, ale bolo to medzi nami... Hovorili sme - a to je dobre," povedal Zelenskyj a ocenil, že SR a Ukrajina udržiavajú kontakty na úrovni premiérov.



"Musíme pestovať vzťahy medzi našimi krajinami, to je dôležité. Jeho krajina nie je vo vojne, vďakabohu. Želám jeho ľuďom mier, a nie to, čo Putin naozaj dokáže priniesť," vyhlásil Zelenskyj.



Podľa neho Fico akoby necítil, čo všetko Putin dokáže spôsobiť. Zároveň vyzval SR na podporu Ukrajiny. "(Putin) sa nezastaví, ak ho my nezastavíme," odkázal.



Ukrajinský prezident zdôraznil, že Putin má rád krajiny, ktoré môžu zastupovať jeho záujmy. "Putin je fanúšikom vojny," pokračoval a pomohol si príkladom, že keď sa Ukrajinci snažili ochrániť svoju severnú hranicu a vošli do ruskej Kurskej oblasti, miestni ľudia si o nich mysleli, že sú Američania alebo vojaci NATO. Boli však veľmi prekvapení, že ukrajinskí vojaci ich oslovili po rusky, poznamenal Zelenskyj.



"Miestni ľudia verili informáciám, že ich napadlo NATO. Putin vybudoval spoločnosť, kde ľudia žijú v dezinformáciách, a teraz ženie mladých ľudí na smrť. On bude brániť svet, ktorý vybudoval, a preto bude lepšie, ak sa nám ho podarí zastaviť," povedal Zelenskyj pred novinármi.



Vo svojom vystúpení sa taktiež poďakoval Ruttemu a Severoatlantickej aliancii za podporu Ukrajine čeliacej ruskej agresii a odkázal, že aj Ukrajina sa jedného dňa stane členom Severoatlantickej aliancie.