Zelenskyj navrhol Čaputovej, aby sa pripojila k jeho mierovému plánu

Bratislava/Kyjev 13. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej, aby sa pripojila k jeho mierovému plánu zameranému na ukončenie vojny na Ukrajine. Oznámil to v piatok Zelenskyj na sociálnych sieťach, informuje TASR.



"S prezidentkou Zuzanou Čaputovou sme hovorili o ďalšej obrannej spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskom. Pozval som ju, aby sa pripojila k implementácii mierového plánu. Hovorili sme o spoločných medzinárodných podujatiach," napísal Zelenskyj.



Čaputová ubezpečila Zelenského, že Slovensko bude v rámci svojich možností a kapacít pokračovať v podpore Ukrajiny. Potvrdila, že jej prezident predstavil desaťbodový plán, ktorý má dosiahnuť spravodlivý mier a je v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov. "Všetky kroky, ktoré povedú k ukončeniu tejto brutálnej vojenskej agresie Ruska a nastoleniu trvalého mieru v Ukrajine ako Slovensko podporíme," vyhlásila na sociálnej sieti.



Ako dodala prezidentka, Zelenskyj jej v telefonáte tiež zagratuloval k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a občanom SR poprial v novom roku všetko dobré. Zároveň poďakoval za podporu, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine, vrátane pomoci ľuďom, ktorých vojna vyhnala zo svojej krajiny.



Ukrajinský prezident vyzýva na zorganizovanie celosvetového mierového summitu, kde by predstavil svoj plán na ukončenie vojny, nazývaný aj "recept na mier" (Peace Formula). Zahŕňa napríklad stiahnutie ruských vojakov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny. To by znamenalo, že Rusko sa vzdá štyroch oblastí, ktoré anektovalo v septembri, a Krymského polostrova, ktorý anektovalo ešte v roku 2014. Rusko však opakovane vyhlasuje, že o tomto bode odmieta diskutovať.