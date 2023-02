Zelenskyj oficiálne požiadal Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29

Brusel 9. február (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok počas osobného stretnutia so slovenským premiérom Eduardom Hegerom na summite EÚ v Bruseli oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na účely obrany pred ruskou agresiou. Predseda vlády SR mu odpovedal, Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Zelenskyj na mimoriadnom summite EÚ dostal k dispozícii štyri kolá priamych rokovaní s premiérmi a prezidentmi, ktorí boli rozdelení do štyroch skupín. Úradujúci slovenský premiér bol v skupine spolu s predstaviteľmi Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska a Lotyšska.



Heger po skončení týchto rokovaní uviedol, že Zelenskyj ich informoval o súčasnej situácii na Ukrajine s tým, že v najbližších týždňoch očakávajú zintenzívnenie ruskej ofenzívy.



"Požiadal o širokú pomoc. Oslovil nás ohľadom lietadiel MiG-29. Povedal som mu, že budeme o tom rokovať na domácej pôde a verejnosť bude informovaná o výsledku týchto rokovaní," vysvetlil. Rokovať podľa Hegera bude treba aj s Kyjevom o ďalších špecifikáciách a o prípadnom presune tejto vojenskej techniky.



Do tretice pôjde o rokovania na európskej úrovni, lebo lietadlá MiG-29 by Slovensko dodalo v rámci mechanizmu EÚ, ktorý prepláca dodávky vojenskej techniky pre Ukrajinu. Podľa Hegera je akákoľvek pomoc v prospech Ukrajiny v národnom záujme Slovenska a v záujme európskej bezpečnosti.



Na otázku, kedy by k dodávke lietadiel mohlo dôjsť, Heger uviedol, že to ukážu rokovania. O Zelenského žiadosti už informoval aj ministra obrany SR Jaroslava Naďa a zdôraznil, že slovenská vláda má záujem o čo najrýchlejšie ukončenie rokovaní.



Zelenskyj podľa jeho slov požiadal o dodávky vojenskej techniky aj lídrov ostatných krajín, ktorí boli v tejto skupine, a to podľa toho, čo ktorá krajina dokáže zabezpečiť. Veľký záujem mal o ťažkú vojenskú techniku a tiež muníciu, ktorej je na bojiskách nedostatok.



"Jasne povedal, že potrebuje takú techniku a muníciu, ktorá dokáže chrániť ukrajinské mestá ostreľované ruskou stranou," uviedol Heger v závere rozhovoru.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)