Zelenskyj: Ukrajina obnovuje dialóg so Slovenskom
Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval v pondelok aj Fico.
Autor TASR
Jerevan 4. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialóg so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi Robertom Ficom, Iraklim Kobachidzem a Nikolom Pašinjanom sa stretol popri summite lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane. TASR o tom informuje podľa ukrajinskej agentúry UNN.
„Obnovujeme vzťahy s mnohými krajinami. Stretli sme sa s Ficom a dohodli sme sa, že v júni, najneskôr do konca júna, pripravíme stretnutie vlád. Diplomati teraz rozhodnú, či sa bude konať v Bratislave alebo v Kyjeve. Ide o konkrétne veci, o spoluprácu. Okrem toho sme po dlhom čase prvýkrát hovorili s gruzínskym premiérom. Verím, že aj to je správne,“ uviedol Zelenskyj.
Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval v pondelok aj Fico. „Zdalo sa mi, že prezident Zelenskyj bol pomerne flexibilný v tejto otázke, takže my sa asi pokúsime tú vládu zorganizovať v Bratislave, uvidíme, aká na to bude reakcia,“ povedal.
Zelenskyj sa v Arménsku stretol aj s gruzínskym premiérom Kobachidzem. „Medzi našimi štátmi skutočne existujú nevyriešené otázky. Je dôležité viesť dialóg na všetkých úrovniach,“ uviedol na sociálnej sieti X. „Ukrajina vždy rešpektovala a naďalej rešpektuje Gruzínsko, jeho zvrchovanosť a jeho obyvateľov,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Vzťahy medzi Kyjevom a Tbilisi sú už dlhšie naštrbené. Súvisí to najmä postojom Gruzínska k vojne na Ukrajine a so situáciou väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý je aj ukrajinským občanom. Kritici tiež obviňujú vládnucu stranu Gruzínsky sen z proruskej orientácie, tá to však popiera.
Ukrajinská hlava štátu navštívila Arménsko prvýkrát po 24 rokoch. Zelenskyj sa pri tejto príležitosti stretol s premiérom Nikolom Pašinjanom. Stretnutie označil za dobré. „Je dôležité, aby sme obnovili aktívny dialóg medzi našimi krajinami,“ uviedol na X.
Arménsko je oficiálne stále spojencom Ruska a na svojom území hostí aj ruskú základňu, vláda v Jerevane však od roku 2023 obmedzuje vzájomné vzťahy a spoluprácu sa snaží nadviazať s EÚ.
