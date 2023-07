Zelenskyj: Od summitu NATO očakávam konkrétne kroky voči Ukrajine

Bratislava 7. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva od budúcotýždňového summitu NATO vo Vilniuse konkrétne kroky voči Ukrajine s presnými termínmi ich realizácie. Chce nielen sľuby, ale aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, kým sa nestane členom Aliancie, vyhlásil v piatok na spoločnej tlačovej konferencii so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Bratislave. Informuje TASR.



Na summite Aliancie by rád videl predovšetkým jednotu, lebo v tom je podľa neho jej sila. Poukázal, že NATO má v súčasnosti nevyriešené otázky ohľadom prijatia Ukrajiny. "Je dôležité pripomenúť, že definitívne nie je vyriešená ani otázka Švédska," uviedol Zelenskyj pred plánovanou návštevou Turecka, ktoré vstup Švédska do NATO blokuje. V Turecku ho očakávajú ešte v piatok večer.



"Chýba tu jednota, a to predstavuje hrozbu pre Alianciu," varoval. Ako pokračoval, jednota v NATO je dôležitá pre bezpečnosť celého sveta. Upozornil, že Ruská federácia čaká iba na to, že Aliancia ukáže svoju slabosť.