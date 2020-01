TRAGÉDIE NA KOĽAJNICIACH: Smrteľné zrážky a šesť pokusov o samovraždu

Bratislava 8. januára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú v uplynulých dvoch týždňoch, od 23. decembra 2019 do 7. januára, dve tragické zrážky vlaku s osobou a šesť pokusov o samovraždu. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.



V pondelok 23. decembra počas jazdy vlaku SuperCity vo Vrútkach, došlo k zrazeniu a usmrteniu muža, ktorý tesne pred vlakom vošiel do prechodového prierezu prechádzanej koľaje. V sobotu 4. januára vlak v úseku Vrútky – Vavrín zrazil a usmrtil muža ležiaceho v priechodnom priereze koľaje.



"V pondelok 23. decembra sa v stanici Hlohovec pohyboval muž so sklonmi k samovražde. Službukonajúci výpravca ho odviedol do čakárne, kde ho prevzala privolaná hliadka Policajného zboru. V stredu 25. decembra bola na žiadosť polície zastavená doprava v úseku Handlová – Chrenovec z dôvodu nahlásenia samovraha, stojaceho na handlovskom viadukte a rozhodnutého skočiť z neho. Osoba bola následne po akcii polície zachránená," priblížil Lukáč.



V piatok 27. decembra bola v Nových Zámkoch nahlásená osoba, ktorá chcela spáchať samovraždu. Nariadená bola zvýšená pozornosť a opatrná jazda vlakov. V pondelok 30. decembra rušňovodič vlaku v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom ohlásil podnapitú osobu pohybujúcu sa na moste.



"V stredu 1. januára pri výprave vlaku zo stanice Turany si výpravca všimol civilnú osobu, ktorá sa pohybovala v koľajisku. Vlaky boli vyrozumené o jazde zníženou rýchlosťou. Osoba bola zadržaná a odvezená hliadkou Policajného zboru," spresnil hovorca. V pondelok 6. januára bolo ohlásené, že v úseku Slatinka – Zvolen nákladná stanica sa pohybuje osoba s úmyslom spáchať samovraždu. "Aj táto udalosť narušila plynulosť železničnej dopravy, zmeškané boli dva vlaky osobnej dopravy," podotkol Lukáč.



ŽSR za ostatné dva týždne evidujú aj jednu zrážku vlaku s autom. Dňa 28. decembra rušňovodič nákladného vlaku v úseku Galanta – Šaľa ohlásil zrážku s osobným autom na priecestí zabezpečenom výstražníkmi. Rušňovodič vyviazol bez zranenia, vodič automobilu bol so zranením prevezený do nemocnice v Galante.