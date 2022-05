Železnice evidujú od začiatku apríla tri smrteľné zrážky s vlakom

Bratislava 4. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali v období od 4. apríla do 2. mája šesť zrážok vlaku s osobami, z toho tri smrteľné, a šesť zrážok vlaku s motorovým vozidlom. TASR o tom informoval Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.



V úseku Čierne pri Čadci – Čadca došlo 5. apríla počas jazdy osobného vlaku k nárazu motorového vozidla do bočnej časti elektrickej jednotky. Pri nehode sa nikto nezranil. Dňa 11. apríla v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou došlo na priecestí k zrážke vlaku s motorovým vozidlom bez zranenia účastníkov nehody. K ďalšej zrážke vlaku s motorovým vozidlom, rovnako bez zranenia účastníkov, došlo 12. apríla v úseku Hontianske Tesáre – Šahy, v ten istý deň tiež v úseku Lednické Rovne - Nemšová. Vlak tlačil auto pred sebou asi 40 metrov. Vodička bola z vraku auta uvoľnená a odvezená do nemocnice.



Ďalšia nehoda sa stala 14. apríla v úseku Kokava nad Rimavicou - Utekáč, kde vlak narazil do motorového vozidla, v ktorom bol jeden človek zranený a následne odvezený do nemocnice na ošetrenie. Zranená vodička bola prevezená do nemocnice po zrážke vlaku a osobného motorového vozidla, ku ktorej došlo 15. apríla v úseku Dunajská Streda - Dolný Štál.



ŽSR vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu cez neho bezpečne prejsť. V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónnom čísle 112.



ŽSR evidujú aj prípady vandalizmu. "ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť," dodal Dymo.