Železnice SR evidujú v uplynulom týždni 4 smrteľné nehody

Bratislava 13. januára (TASR) - Tri smrteľné nehody vlaku s osobou a jednu s autom evidujú v uplynulom týždni Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Okrem toho evidujú ďalších päť pokusov o samovraždu. Informoval o tom hovorca ŽSR Michal Lukáč.



V utorok (7. 1.) došlo k smrteľnej nehode vlaku s mužom v úseku Vydrník – Poprad-Tatry. Vlak v tento deň zrazil aj ženu v úseku Veľký Meder – Dolný Štál. Podľa slov hovorcu ležala v priechodnom priereze koľaje. "Rušňovodič uviedol, že osobu nezrazil. Privolané záchranné zložky potvrdili, že dotyčná osoba je mŕtva. Príčina smrti je v štádiu vyšetrovania," priblížil Lukáč. Nasledujúci deň (8. 1.) zomrel pri zrážke s vlakom v Nových Zámkoch zamestnanec ŽSR.



V nedeľu (12. 1.) počas jazdy vlaku v úseku Skalité – Čierne pri Čadci došlo na zabezpečenom priecestí k zrážke s motorovým vozidlom. Pri nehode zahynul spolujazdec, vodič utrpel ťažké zranenia.



Ďalšia nehoda osoby s vlakom sa stala v piatok (10. 1.) v úseku Sládkovičovo – Senec. Podľa slov hovorcu došlo k pádu a následnému zraneniu ženy pod vplyvom omamných látok, ktorá vystúpila na opačnú stranu z iného osobného vlaku a neoprávnene sa pohybovala v priestoroch koľajiska. Ženu previezli do nemocnice.



"Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť na opatrnosť pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne," zdôraznil v tejto súvislosti hovorca.



ŽSR opakovane apelujú aj na vodičov, chodcov a cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne. Najmä sa majú presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť.



"Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde! je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom," vysvetlil Lukáč s tým, že pravidlá platia rovnako aj pre chodcov a cyklistov.