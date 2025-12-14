< sekcia Slovensko
Železnice SR ukončili osem modernizácií, plány majú aj na rok 2026
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Železnice SR ukončili tento rok osem modernizácií, ktoré považujú za zásadné. V rozsiahlych modernizačných prácach na viacerých tratiach plánujú pokračovať aj v roku 2026. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Zároveň pripomenula, že od nedele vstúpil do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy.
„Počas roka sme postupne nadviazali aj na dokončenie niekoľkých kľúčových modernizačných prác,“ skonštatovala Lániková. Týkalo sa to napríklad úseku Levice - Veľké Kozmálovce, kde výmena výhybiek a nové zabezpečovacie zariadenia posilnili bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky. V Hronskom Beňadiku zasa prebiehala modernizácia trate a súvisiace stavebno-technické zásahy, ktoré boli zamerané na zvýšenie kapacity a bezpečnosti jedného z najvyťaženejších úsekov južnej trasy.
ŽSR sa podarilo dokončiť tiež elektrifikáciu úsekov Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou a Bánovce nad Ondavou - Humenné. Pokračovalo sa v prípravách na modernizáciu úseku Vydrník - Spišská Nová Ves, dokončila sa komplexná rekonštrukcia a elektrifikácie železničného úseku Devínska Nová Ves - št. hranica SK/AT (Marchegg), ktorý posilňuje cezhraničné spojenie medzi Slovenskou a Rakúskou republikou. Vyriešená je taktiež prevádzková situácia v stanici Sekule. Za významný míľnik považujú ZŠR predčasné spustenie modernizovaného Uzla Žilina, úplná výstavba nadväzujúcich objektov potrvá do konca roka 2026.
Modernizácia na viacerých tratiach má pokračovať aj v roku 2026. Cieľom je dlhodobé zvýšenie bezpečnosti, kapacity a komfortu železničnej dopravy. Plánované výluky sa dotknú viacerých úsekov, napríklad Bratislava-Rača - Púchov, Trnava - Cífer, Poprad-Tatry - Gánovce, Červená Skala - Telgárt, Nižná Myšľa - Ruskov či Devínska Nová Ves - Zohor - Malacky. Okrem dlhodobejších výluk sú plánované aj kratšie údržbové zásahy.
