Železnice vyhlásili tender na stravovanie pre zamestnancov

Bratislava 13. júna (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú zaistiť občerstvenie a stravovacie služby pre zamestnancov formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet. Cenu odhadujú na 30,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Zákazka zahŕňa zabezpečenie stravovania zamestnancov ŽSR prostredníctvom elektronických stravovacích kariet a občerstvenie pre zamestnancov formou nápojových poukážok za sťažených poveternostných podmienok u zmluvných partnerov úspešného uchádzača. Teda napríklad vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, bufetoch či potravinových reťazcoch.



Zákazka sa delí na časti, jednu z nich tvoria elektronické stravovacie karty. Hodnotu tejto časti ŽSR odhadujú na 29,6 milióna eur bez DPH. Druhá časť v podobe nápojových poukážok má predpokladanú cenu 792.000 eur bez DPH.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému by podľa oznámenia mala predstavovať 36 mesiacov. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 7. júla 2020.