Železnice vylúčili pochybenie rušňovodiča pri nehode vlaku a autobusu

Bratislava 28. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vylúčila pochybenie rušňovodiča pri tragickej nehode vlaku a autobusu, ktorá sa stala vo štvrtok (27. 6.) v Nových Zámkoch. Uviedol to v piatok hovorca ZSSK Dominik Drevický s tým, že dopravca plne spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi na objasňovaní príčin a dôsledkov nehody.



"Železničná spoločnosť Slovensko plne spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi na objasňovaní príčin a dôsledkov nehody vlaku a autobusu v Nových Zámkoch. Už teraz môžeme vylúčiť pochybenie rušňovodiča, ktoré by mohlo zapríčiniť túto nehodu," uviedol Drevický.



Doplnil, že rušňovodič konal podľa predpisov, profesionálne a pohotovo. "Vzhľadom na nepriaznivé okolnosti, spojené s počasím a opravou infraštruktúry, vykonal všetko, čo bolo v jeho silách. Vzniknutú situáciu nemohol očakávať ani jej zamedziť. Rovnako pohotovo a profesionálne sa správali aj ďalší zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko vo vlaku. Vďaka ich duchaprítomnosti nie sú škody na zdraví a majetku vyššie. Cestujúci vyviazli bez zranení a boli čoskoro dopravení do cieľa," doplnil Drevický.



Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v piatok uviedol, že dopravnú nehodu vlaku a autobusu v Nových Zámkoch pravdepodobne spôsobilo individuálne zlyhanie ľudského faktora. Vlak podľa predbežných informácií išiel po koľaji, ktorá bola po predošlých výdatných dažďoch vylúčená z prevádzky. Okolnosti nehody sú aj naďalej predmetom vyšetrovania.



Tragická dopravná nehoda sa stala na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch vo štvrtok krátko po 17.00 h. Pri zrážke vlaku s autobusom zomrelo sedem ľudí, zranených bolo najmenej päť ľudí.