Železnice vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti tratí

Bratislava 11. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničných tratí. "Nepozornosť a zbytočný hazard sú dlhodobo najčastejšou príčinou ťažkých zranení a úmrtí na koľajniciach," upozornila hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.



Zároveň apelujú na rodičov, aby deťom vysvetlili, že železnica nie je miesto pre hry a ako sa môže zdanlivo nevinná hra vypomstiť a skončiť až tragicky. "Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne," dodala hovorkyňa.



Zároveň podotkla, že pohyb v obvode dráhy, čo je priestor vo vzdialenosti menšej ako tri metre, je prísne zakázaný zákonom a povolený je len na určených miestach, ako sú nástupištia alebo priecestia. "Aj to len v prípade, ak je takýto pohyb bezpečný a nie je zakázaný napríklad svetelnou výstrahou alebo zamestnancom železníc," ozrejmila. Pohyb v tomto priestore môže byť podľa nej životu nebezpečný, keďže môže z vlaku niečo trčať, napríklad z nákladu, alebo tlaková vlna vyvolaná jazdou vlaku môže osobu v blízkosti koľajiska zhodiť a zraniť.



"Každoročne ŽSR evidujú rôzne tragické udalosti, ktoré vzniknú pri vyliezaní osôb na odstavené železničné vozne, trakčné podpery, konštrukcie mostov alebo pri pohybe v tuneloch," povedala hovorkyňa s tým, že hrozí riziko pádu z výšky, zásahu elektrickým prúdom z trakčného vedenia alebo zachytenia prechádzajúcim vlakom.



Rovnako upozorňuje aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, s ktorým sa ŽSR stretávajú takmer denne. Ide napríklad o kladenie rôznych predmetov na koľajnice, ako sú kamene či mince, ale aj hádzanie predmetov do prechádzajúcich vlakov, čím dochádza nielen k materiálnym škodám, ale aj k poškodeniu zdravia osôb vo vlakoch. "Tieto udalosti majú navyše značný vplyv aj na plynulosť železničnej dopravy, keďže často pre ne môžu meškať vlaky," doplnila Bahýlová.



Škody spôsobené vandalizmom sa môžu podľa nej pohybovať ročne v desiatkach tisíc eur. "Sú to stovky rôznych prípadov a príčin, ktoré následne objasňuje Policajný zbor SR. Vinníka sa však málokedy podarí vypátrať, a tak následky takéhoto konania odstraňujú ŽSR z vlastných zdrojov, pričom tieto financie by mohli byť oveľa účelnejšie využité," priblížila. Žiadajú preto verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici a aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb kontaktovala políciu.