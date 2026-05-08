Železničná spoločnosť a Červený kríž prinesú do vlaku osvetu
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) prinesú v piatok do vlaku osvetu o pripravenosti na mimoriadne situácie spôsobené prírodnými živlami. Cestujúci vo vlakoch Ex 613 a Ex 624 Tatran sa budú môcť oboznámiť s tým, ako sa pripraviť na situácie, keď povodne, víchrice, požiare či iné prírodné katastrofy zasiahnu domácnosti a komunity. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Aktivita sa uskutoční v spoločenskom vozni, radenom za rušňom vo vlaku Ex 613 Tatran, ktorý odchádza z Bratislavy hlavnej stanice o 9.15 h a do Košíc má príchod naplánovaný o 14.53 h. V popoludňajšom spoji Ex 624 Tatran, ktorý odchádza z Košíc o 16.07 h a do Bratislavy hlavnej stanice má doraziť o 21.45 h, bude spoločenský vozeň radený na konci vlaku, uviedol hovorca.
Podotkol, že cestujúci si budú môcť vyskúšať zostavenie evakuačnej batožiny a lepšie pochopiť, čo je vhodné mať pripravené pre prípad dočasného opustenia domova. Súčasťou aktivity bude aj ukážka provizórneho ubytovania s rozkladacím ležadlom, ktoré priblíži podmienky, v akých sa môžu ľudia po zásahu prírodného živlu ocitnúť.
Program sa podľa hovorcu zameria aj na psychologickú stránku náročných životných situácií. Odborníci objasnia, ako sa postarať o seba, ako si zachovať vnútornú rovnováhu a ako poskytnúť psychologickú prvú pomoc ľuďom vo svojom okolí. Cestujúci sa dozvedia viac aj o význame včasnej pripravenosti, zásadách prevencie a možnostiach podpory komunít a rodín zasiahnutých prírodnou katastrofou.
Súčasťou podujatia bude aj predstavenie humanitárneho rozmeru pomoci rodinám, ktoré mimoriadne udalosti nečakane rozdelili. Cestujúcim bude podľa Bačeka priblížená služba Spájanie rodín, ktorá patrí medzi najstaršie služby medzinárodného hnutia Červeného kríža a pomáha obnovovať kontakt medzi blízkymi po prírodných katastrofách, konfliktoch či iných závažných udalostiach.
