Železničná spoločnosť Slovensko vypraví na Levočskú púť 28 spojov

Levoča 29. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví počas Levočskej púte na trati Spišská Nová Ves - Levoča v sobotu a v nedeľu (2. - 3. 7.) celkovo 28 vlakových spojov. "Tie sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku," informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že vlaky budú zastavovať iba vo východovej a cieľovej stanici, nebudú stáť v Harichovciach ani v Levočských Lúkach. "Zároveň budú vlaky do a z Levoče vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od a na vlaky hlavného ťahu Košice - Žilina - Bratislava," konkretizoval.



Prvý spoj zo Spišskej Novej Vsi smerom do Levoče pôjde v sobotu o 7.17 h a v nedeľu o 5.27 h. Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky, cestujúci na Levočskú púť si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach, prípadne u sprevádzajúceho personálu. "Na levočskej stanici bude pokladnica otvorená v sobotu v čase od 12.00 do 20.15 h a v nedeľu od 6.00 do 16.10 h. Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, respektíve vo vlaku," doplnil hovorca s tým, že podrobné informácie nájde cestujúca verejnosť na webovej stránke ZSSK alebo na ktorejkoľvek železničnej stanici.



Program tohtoročnej levočskej púte odštartoval v nedeľu (26. 6.) a vyvrcholí slávnostnou odpustovou omšou spojenou s obnovou manželských sľubov v nedeľu o 10. hodine. Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia, keď tam bola postavená kaplnka. Na pamiatku tejto udalosti sa tam každoročne konali ďakovné procesie. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku, ktorá nesie názov Bazilika Navštívenia Panny Márie. Tento rok na mieste oslávia 100 rokov od jej konsekrácie.