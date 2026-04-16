Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
Železničná trať na úseku Dunajská Streda - Dolný Štál je prejazdná

Dopravná nehoda osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí vo štvrtok 16. apríla 2026 v Dunajskej Strede. Foto: TASR - Maroš Herc

Pri štvrtkovej zrážke osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede prišiel o život vodič nákladného vozidla.

Autor TASR
Dunajská Streda 16. apríla (TASR) - Železničná trať na úseku Dunajská Streda - Dolný Štál je po štvrtkovej nehode opäť prejazdná. Informoval o tom súkromný železničný dopravca Leo Express.

Prvým prechádzajúcim vlakom v smere Dunajská Streda je vlak 4334, v smere Komárno je to vlak 1453,“ priblížil dopravca s tým, že trať je prejazdná od 20.30 h. Vlaky v smere Dunajská Streda (4334, 4380) a v smere Komárno (1453 a 4383) tak už budú premávať bez náhradnej autobusovej dopravy.

Pri štvrtkovej zrážke osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede prišiel o život vodič nákladného vozidla. Vo vlakovej súprave sa nachádzali desiatky osôb, pričom 21 z nich utrpelo ľahké zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty. Polícia nehodu vyšetruje.
