Železničné trate sú prejazdné, niektoré so zníženou rýchlosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

V dôsledku nepriaznivého počasia naberali už ráno vlaky výrazné meškanie.

Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Železničné trate na území Slovenska sú už plne prejazdné, hoci na niektorých úsekoch je znížená traťová rýchlosť. TASR informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.

Upozornila zároveň, že vzhľadom na nestabilné počasie i predpovedané meteorologické výstrahy sa môže situácia zmeniť.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom webe oznamujúcom mimoriadne udalosti naďalej hlási prípady výrazných meškaní, najmä na trase z alebo do Košíc. Popoludňajší osobný vlak z Čiernej nad Tisou do Prešova bol dokonca odrieknutý pre nepriaznivé počasie.

V dôsledku nepriaznivého počasia naberali už ráno vlaky výrazné meškanie. Týkalo sa to udalostí na tratiach východného, ale i stredného Slovenska. ŽSR zaznamenali aj mimoriadne udalosti v podobe núteného prerušenia premávky z dôvodu spadnutého stromu.
