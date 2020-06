Banícke jazierko v Železníku čaká revitalizácia

Na snímke bývalé kino Stachanov v baníckej osade Železník, časti obce Sirk v okrese Revúca počas rekonštrukcie strechy. V kine má byť podľa plánov občianskeho združenia Skryté poklady Slovenska obnovené premietanie a vzniknúť banícke múzeum, komunitné centrum a malá knižnica. Železník, 5. júna 2020. Foto: TASR - Branislav Caban

Železník 5. júna (TASR) – Oprava strechy niekdajšieho kina Stachanov a revitalizácia baníckeho jazierka sú dve hlavné aktivity, ktoré v tomto roku realizuje občianskej združenie (OZ) Skryté poklady Slovenska v niekdajšej baníckej osade Železník, dnes časti obce Sirk v okrese Revúca. TASR o nich informoval predseda združenia Ladislav Bene.priblížil Bene.Dodal, že na obnove spolupracujú s obcou, ktorá je vlastníkom kina a z vlastných zdrojov plánuje financovať niektoré súvisiace záležitosti.podotkol Bene, podľa ktorého je spolupráca ich OZ so samosprávou na výbornej úrovni.Druhou tohtoročnou aktivitou združenia je revitalizácia baníckeho jazierka, na ktorú združenie získalo ďalší grant. Úvodným krokom tohto zámeru je verejná brigáda naplánovaná na 13. júna.konkretizuje OZ na sociálnej sieti.Jednou z prác, ktoré už tohto roku boli v Železníku zrealizované, je vyklčovanie náletových drevín na svahu nad vchodom do štôlne Ladislav.načrtol predseda.OZ Skryté poklady Slovenska už v súčasnosti na rôznych akciách príležitostne sprístupňuje kino verejnosti, ale plánom je jeho pravidelnejšie fungovanie.avizoval Bene.Podľa plánov združenia by po rekonštrukcii chceli zachovať kinosálu s občasným alebo i pravidelnejším premietaním, ale v budove kina by malo byť aj banícke múzeum, komunitné centrum pre stretávanie obyvateľov Železníka či malá knižnica.