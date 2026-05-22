Piatok 22. máj 2026
Zeman navštívil Košice, sprevádzal ho Schuster

Na snímke Miloš Zeman počúva prejav na plenárnom zasadnutí na tému Aktuálne výzvy Európe na dvojdňovom summite prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) 11. októbra 2018 na Štrbskom Plese. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Dopoludňajší program Zemana so Schusterom zahŕňal návštevu Šugovského Hámora v Medzeve.

Košice 22. mája (TASR) - Mesto Košice v piatok navštívil bývalý český prezident a premiér Miloš Zeman. Stalo sa tak na základe pozvania od niekdajšieho slovenského prezidenta a košického primátora Rudolfa Schustera.

Zeman mal v programe prehliadku Dómu sv. Alžbety, stretnutie s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom i návštevu Prezidentskej knižnice vo Východoslovenskej galérii. Súčasťou bolo aj odhalenie jeho pamätnej dlaždice v priestore medzi dómom a kaplnkou sv. Michala.

Pred gotickou katedrálou exprezidentov privítalo vedenie mesta Košice - námestníci primátora Marcel Gibóda a Lucia Gurbáľová. „Počas spoločnej prechádzky Hlavnou ulicou nevynechali ikonickú Spievajúcu fontánu, ktorá pri tejto príležitosti zahrala známu symfóniu Vltava od Bedřicha Smetanu. Na záver sa v Historickej radnici bývalí prezidenti podpísali do kroniky mesta Košice,“ informoval košický magistrát o programe českého a slovenského exprezidenta.

