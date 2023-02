Zeman sa ako český prezident lúči so Slovenskom v Tatrách

Vysoké Tatry 6. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman pricestoval v pondelok popoludní na popradské letisko, čaká ho rozlúčková návšteva Slovenska. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú teší, že si ako miesto rozlúčky vybral práve Vysoké Tatry. Uviedla to v krátkom vyhlásení pre novinárov pri príchode na Štrbské Pleso.



"Je to krásne a výnimočné miesto, ktoré majú Česi aj Slováci tak radi. Máme neformálnu večeru aj s našimi partnermi, zajtra pokračuje oficiálny program. Moje kroky potom budú viesť na vnútropolitický výjazd na Spiš," uviedla Čaputová.



Spoločné rokovanie hláv štátov SR a ČR sa uskutoční v utorok (7. 2.) predpoludním, rovnako tak aj rokovanie s delegáciami a spoločná tlačová konferencia. Rozlúčková návšteva českého prezidenta by mala trvať tri dni, okrem Čaputovej sa stretne s exprezidentmi SR či s dočasne povereným slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).