Zemanová: K voľbe šéfa ÚŠP zasadnú kluby, uvidíme, aké budú výstupy

Bratislava 3. februára (TASR) - Koaličné poslanecké kluby by mali v súvislosti s voľbou špeciálneho prokurátora v Národnej rade (NR) SR zasadnúť do štvrtka (4. 2.), aj klub SaS bude o tejto téme hovoriť až vo štvrtok. Tak sa podľa slov predsedníčky klubu SaS Anny Zemanovej nateraz dohodli. Následne sa uvidí, aká bude zhoda na menách. Zemanová nevylúčila, že sa následne ešte zídu koaliční lídri. To, že by sa voľba mohla konať ešte tento týždeň, je podľa nej málo pravdepodobné.



"Predbežne sme sa dohodli ako predsedovia klubov, že do zajtrajšieho večera (štvrtok, poznámka TASR), keď má klub OĽANO, zvoláme aj ostatné kluby. Čiže aj my budeme mať klub k tomu až vo štvrtok," povedala s tým, že sa zatiaľ o voľbe nerozprávali. Nechcela preto predbežne hovoriť o preferenciách pri voľbe nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



Na otázku o termíne voľby reagovala tým, že je málo pravdepodobné, aby sa konala ešte tento týždeň. "Nie je to zaradené v programe, ale závisí to od toho, aké budú výstupy z klubov," uviedla s tým, že ďalší postup možno bude taký ako pri voľbe generálneho prokurátora, teda že sa stretnú ďalej ešte koaliční lídri. Indikatívne hlasovanie označila za jednu z možností.



Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR odporučili v utorkovom (2. 2.) hlasovaní všetkých štyroch kandidátov na šéfa ÚŠP na voľbu v parlamente. Rozhodli tak po dvojdňovom verejnom vypočúvaní uchádzačov. Termín voľby špeciálneho prokurátora v NR SR ešte nie je známy. O funkciu sa uchádzajú štyria kandidáti, a to advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta.