Zemanová koaličnú zmluvu meniť nechce, hovorí o džentlmenskej dohode

Bratislava 10. septembra (TASR) - Koaličnú zmluvu meniť netreba, dôležitý je počet 92 vládnych poslancov a stabilita celej koalície. Pre TASR to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že zmeny sa môžu udiať aj v rámci džentlmenskej dohody. O pomeroch v koalícii sa majú partneri rozprávať na koaličnej rade, ktorá je naplánovaná na pondelok (13. 9.). Zemanová nevie o inom termíne. Návrh na odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej považuje za hru opozície, ktorou chce vrážať klin do koaličných debát.Zemanová nepovažuje za potrebné, aby sa koaličná zmluva otvárala, pretože podstatné je plnenie programového vyhlásenia vlády a stabilita v koalícii. Ak sa neotvorí koaličná zmluva, ostanú strane SaS tri ministerstvá, no podľa Zemanovej tak ostanú kreslá aj pre stranu Za ľudí.doplnila.O tom, či ostane Kolíková ministerkou spravodlivosti, sa majú lídri rozprávať na koaličnej rade, ktorá ešte nebola.povedala s tým, že je dôležité, aby upadli emócie.Zemanová ešte nevidela dôvody na odvolávanie Kolíkovej.reagovala.Opoziční poslanci v piatok podávajú návrh na odvolanie Kolíkovej. Odôvodňujú to pochybnosťami v jej konaní, kritizujú tiež, že za posledného pol roka nepriniesla nové reformy, ale riešila vnútrostranícke spory. Ďalším dôvodom je to, že už nemá nárok byť ministerkou, keďže odišla zo strany Za ľudí, ktorej patrí kreslo ministra spravodlivosti.Kolíková v stredu (8. 9.) spolu s členmi svojej frakcie v rámci strany Za ľudí oznámila odchod z tejto strany. Odchádzajúci šiesti poslanci sa stanú súčasťou klubu SaS. Požiadavkou SaS je zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Kolíková má byť členom ministerského klubu SaS a má byť jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady.