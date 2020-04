Zemanová: Kvalita ovzdušia, recyklácia i ochrana vôd sú výzvy PVV

Bratislava 28. apríla (TASR) - Nízka kvalita ovzdušia, miera recyklácie komunálneho odpadu, ochrana vôd, ekosystémov či podpora prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo. Aj to označila za výzvy novej vlády predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. "Téma životného prostredia sa historicky prvýkrát dostala aj do ďalších sektorových politík a programu ďalších odvetví," vyhlásila v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie k programovému vyhláseniu vlády (PVV).



Zemanová skonštatovala, že vládny program reflektuje aj na záväzok Slovenska v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. PVV podľa nej ponúka konkrétne oparenia, ktoré vedú k zlepšeniu životného prostredia. Za dôležitú považuje kontrolu efektivity zavedených opatrení, transparentné údaje v oblasti ovzdušia i vody, ako aj v oblasti enviroportálu pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



Pri ochrane biodiverzity, pôdy či vody má podľa jej slov pomôcť aj enviropolícia, ktorú treba špecializovať a posilniť jej postavenie. V súvislosti s odpadovou politikou uviedla, že je dôležité nahliadať na odpad ako na surovinu a rozmýšľať, ako ho možno využiť, aby sa to, čo ostane z produkcie, vrátilo naspäť do výroby. Podčiarkla úlohu zníženia skládkovania a zvýšenia recyklácie.



Predseda ĽSNS Marian Kotleba reagoval tým, že by bol rád, keby sa PVV v tejto oblasti naplnilo a prinieslo pozitívne výsledky pri zlepšení kvality životného prostredia. Podľa vlastných slov podporuje zvýšenie recyklácie. Podotkol však, že vláda posunula začiatok zálohovania jednorazových plastových obalov. "Nestačí len hovoriť, že chcem chrániť prírodu a chcem viac recyklácie, a potom na základe nie jasných argumentov odložiť nástup zálohovania jednorazových obalov," podotkol.



Zemanová reagovala, že systém výberu správcu zálohovania nemusel byť efektívny, a pripomenula, že na to poukazovala aj v minulosti. Myslí si, že odloženie zálohovania vytvára časový rámec, aby sa našli čo najefektívnejšie riešenia, ktoré sa zavedú do praxe.