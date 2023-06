Zemanová: Štát nemá dostatočné kapacity pre veľké mačkovité šelmy

Bojnice 19. júna (TASR) - Slovenská republika nemá vytvorené dostatočné kapacity záchytných priestorov pre veľké mačkovité šelmy, ktoré patria pod medzinárodný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES). Upozornila na to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS) počas prieskumu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v pondelok v Národnej zoologickej záhrade Bojnice.



Poslanecký prieskum iniciovala Zemanová v nadväznosti na tragickú udalosť na ranči v Žiline, po ktorej sa objavila otázka, kam umiestniť tamojšie veľké mačkovité šelmy. Hrozí totiž, že budú utratené, keďže ich nie je kam umiestniť. "Ide o druhy v rámci CITES a jediné záchytné zariadenie, ktoré má dať pomocnú ruku, je zoologická záhrada v Bojniciach," pripomenula Zemanová.



Čo sa týka záchytných zariadení, pre odobraté divé šelmy tam podľa nej nie je ani jedno miesto, priestory pre veľké mačkovité šelmy sú obsadené. "Toto považujem za veľkú chybu a nedostatok zo strany štátu, lebo si neplníme základnú povinnosť, v prípade, keď bude odobraté takéto zviera, nemáme ho kam patrične umiestniť, aby netrpelo," tvrdí Zemanová. Tejto problematike by sa podľa nej mal štát venovať, keďže je potrebné plniť požiadavky v rámci CITES. "Potom ani ten výkon odoberania sa nerealizuje, lebo ich štát nemá kam dať," podotkla.



"Národná zoo v Bojniciach má záchytné, respektíve rehabilitačné centrum pre rysa ostrovida, mačku divú. Momentálne buduje takéto isté centrum pre medveďa hnedého," pripomenul riaditeľ zoo Tomáš Hulík. Pre veľké mačkovité šelmy, známe z prípadu v Žiline, zoo podľa neho nemá vhodné kapacity, takéto zvieratá tak nemôže zobrať. "Je to na diskusii a je to na určení, koľko potenciálnych zvierat sa na Slovensku môže nachádzať, respektíve sa nachádza. Potom je to o dofinancovaní takéhoto chovného zariadenia, kde môžeme v rámci všetkých pravidiel a zákonov tieto zvieratá mať a starať sa o ne," dodal.