Zemetrasením poškodené kostoly v Jankovciach a Nižnej Sitnici zbúrajú

Prešov 11. októbra (TASR) - Kostoly v obciach Jankovce a Nižná Sitnica v okrese Humenné poškodené po pondelkovom (9. 10.) zemetrasení budú musieť zbúrať. V prípade poškodeného kostola v Ďapalovciach v okrese Vranov nad Topľou sa ešte čaká na posudok statika. Pre TASR to potvrdil prednosta Okresného úradu v Prešove Peter Harvan.



"V Jankovciach dokonca hrozí svojvoľný pád buď zadnej časti kostola alebo veže. Preto sme požiadali aj ľudí, ktorí pri tom kostole bývajú, aby sa nezdržiavali v izbách, ktoré sú otočené smerom ku kostolu a požiadali sme aj kňaza v Jankovciach, aby si našiel iné ubytovanie," uviedol prednosta. V Jankovciach sa taktiež musela v utorok (10. 10.) večer vysťahovať rodina z domu, ktorý je v zlom stave.



Poškodené kostoly sú podľa prednostu zabezpečené policajnou páskou, na mieste sú policajti, v Jankovciach museli aj uzavrieť miestnu komunikáciu.



"V Nižnej Sitnici je narušená dokonca fara, farára sme museli večer vysťahovať, kostol bude musieť byť zbúraný," skonštatoval Harvan.



V rámci riešenia situácie po zemetrasení sú podľa neho v teréne hasiči s plošinami, pomáhajú odstraňovať najmä poškodené komíny, aby nedošlo k zraneniam a ďalším škodám. Závažnosť poškodení budov posudzujú statici, spisujú sa škody. "Na ceste sú plachty s veľkosťou 12 x 15 metrov, ktorými by sme chceli prekryť strechy najviac zničených domov. Bojujeme aj s nedostatkom kontajnerov na suť, to tiež riešime, či už v obci Tokajík, Ďapalovce, Jankovce či Nižná Sitnica," uviedol prednosta. Rieši sa napríklad aj problém s vyučovaním na materskej a základnej škole v Kolbovciach.



Ministerstvo vnútra (MV) na sociálnej sieti informovalo, že v spolupráci so samosprávami naďalej dokumentujú rozsah vzniknutých škôd. "V teréne sú hasiči aj policajti. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru pomáhajú s rozoberaním konštrukcií komínov a striech rodinných domov, ktoré ohrozujú obyvateľov obce," spresnil rezort. Hasiči zasahujú napríklad v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Turcovce a Košarovce.



Cieľom je podľa ministerstva aj čo najskoršie posúdenie poškodených budov statikmi. "Sekcia krízového riadenia MV SR zabezpečí zo skladov civilnej ochrany plachty na strechy poškodených domov na ochranu pred počasím. Okresný úrad Prešov koordinuje zabezpečenie odvážania sutín po zemetrasení na území kraja," uviedli z ministerstva.



Mimoriadnu situáciu pre pondelkové zemetrasenie vyhlásili na celom území Prešovského kraja. V stredu popoludní bude v Prešove zasadať krízový štáb.