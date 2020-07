Zemplínska šírava ponúka vodu, atrakcie, vinohradníctvo i hrady

Vinné/Klokočov/Kaluža 2. júla (TASR) – Jedna z najväčších vodných plôch na Slovensku Zemplínska šírava poskytuje podmienky na rekreáciu pre všetky vekové kategórie. Ako sa pre TASR vyjadril riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Patrik Cimprich, návštevníkom ponúka nielen rekreáciu a atrakcie na vode, ale i výlety za vinohradníctvom či turistiku na neďaleké hrady. Novinkou sú tento rok vyhradené parkovacie miesta.



Podľa Cimpricha môžu návštevníci využiť aj možnosť plavby vyhliadkovou loďou alebo motorovou jachtou či prenájom malých motorových člnov. Novinkou má byť aj prenájom malých plachetničiek pre deti. Stredisko Medvedia Hora zas ponúka prenájom vodných bicyklov. "Ak niekto chce prísť na Šíravu so svojou plachetnicou, ani to nie je problém," doplnil.



Okrem kúpania v prírodnej nádrži majú rekreanti možnosť využiť aj umelé kúpaliská v obciach Klokočov a Kaluža. Ako pre TASR potvrdila starostka Klokočova Monika Hudačková, v obecnom kúpalisku sa dá kúpať od uplynulej soboty (27. 6.), v obci Kaluža bude miestne kúpalisko podľa slov zastupujúceho starostu Mareka Misára sprístupnené v piatok 3. júla. Misár upozornil, že kúpanie v Zemplínskej šírave je na vlastnú zodpovednosť.



Možnosti pobytu pri vode sa tento rok rozšírili, ozrejmil starosta obce Vinné Marián Makeľ. "Novinkou je, že sa budeme starať o Prímestskú oblasť, aj keď tá nie je oficiálnym rekreačným strediskom," povedal s tým, že obec oblasť oficiálne prevádzkovať nebude, o údržbu pláže sa však postará. Na vlastné náklady tam tiež umiestnila odpadkové koše a prenosné toalety.



Ako doplnil, rovnako je to v lokalite Senderov, kde novú časť pláže sprístupnili spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom. "Nie je tam síce povolené stanovanie, ale dovolenkujúci majú možnosť prísť tam na pláž s dekou," priblížil Makeľ.



Vstup do oblastí spravovaných obcou je bezplatný, spoplatnené je len parkovanie. To bude tento rok, ako sa zhodli všetci oslovení, fungovať vo všetkých oblastiach v novom režime. Dovolenkujúci budú svoje vozidlá odstavovať na vyhradených parkoviskách. Ako zdôraznila Hudačková, zámerom nie je len spríjemniť rekreantom ich pobyt pri vode, ale aj ekologické hľadisko.



Priaznivci vína a turistiky si podľa Cimpricha prídu na svoje na vinohradníckom náučnom chodníku "Za viňanskima jatkami". "Jatky sú malé vínne domčeky. Trasa meria asi desať kilometrov a vedie po celom chotári obce Vinné. Možnosti napojenia sú aj zo Zemplínskej šíravy, aj z Vinianskeho jazera, a aj z obce Vinné. Spája aj pekné výhľady na okolie. Je dostupná pre peších, cyklistov i jazdcov na koňoch," priblížil.



Spojiť turistiku a spoznávanie histórie sa zas podľa Cimpricha dá výletmi na neďaleký Viniansky hrad či vzdialenejšie hrady Jasenovský, Brekovský či hrad Čičvu. Atraktivitu Vinianskeho hradu vlani zvýšil drevený šliapací žeriav, vínna pivnica sa dá nájsť aj na hrade Brekov.