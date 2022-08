Žena poslala 110.000 eur mužovi, ktorý sa vydával za amerického vojaka

Bratislava 2. augusta (TASR) - Žena v strednom veku z okresu Topoľčany poslala 110.000 eur mužovi, ktorý sa vydával za amerického vojaka. Druhá poškodená prišla o sumu 5000 eur. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti prijal trestné oznámenie pre podozrenie zo zločinu podvodu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Páchateľ sa skontaktoval s poškodenou prostredníctvom sociálnych sietí. "Tvrdil, že je americký vojak, ktorý je teraz v Nemecku a do neznámej anglickej banky mu chodia peniaze, ku ktorým sa nevie dostať," priblížila polícia.



Muž s poškodenou následne nadviazal bližší kontakt a získal si jej dôveru. "Požiadal ju, či by mu pomohla so splátkou 140.000 eur," uviedli policajti. Vzápätí od ženy pod rôznymi zámienkami a prísľubmi vrátenia peňazí vylákal približne 110.000 eur, ďalšia poškodená prišla o 5000 eur.