Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok

Bratislava 26. októbra (OTS) - Ženy na výplatnej páske ešte stále nedobehli mužov. Napriek tomu, že spoločnosť tento problém vníma a aj o ňom hovorí, nepomer platov medzi rodmi naďalej pretrváva.Práve včera sme si pripomenuli Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov, tento rok totiž pripadol na 25. októbra. Od pondelka 25. októbra 2021 tak budú ženy s priemerným zárobkom na Slovensku až do konca roka pracovať zadarmo. Ženy si síce polepšili o pár dní, pretože tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni, celkovo sú ale za mužmi pozadu o pár stoviek eur. Tieto údaje však nezohľadňujú obdobie pandémie COVID-19, keďže vychádzajú z roku 2019.A ako je na tom Slovensko v porovnaní so zahraničím? Slovenská republika sa v oblasti platovej (ne)rovnosti momentálne nachádza na šiestej priečke od konca medzi krajinami EÚ a vrátane Švajčiarska. V roku 2019 podľa Eurostatu dosiahol rozdiel v priemernom hodinovom zárobku mužov a žien úroveň 18,4 %. Horšie na tom ako my je Estónsko, ktoré je na chvoste rebríčka, pred ním sa umiestnili Litva, Rakúsko, Nemecko a Česká republika. Naopak, najnižšie platové rozdiely sú v Luxembursku, Rumunsku a Taliansku, pričom prvú päťku uzatvára Belgicko a Slovinsko. Priemer EÚ je 14,4 %.Za pomalší rast miezd žien môžu viaceré faktory. Jedným z nich je prevažujúce zastúpenie žien v nízkopríjmových ekonomických činnostiach (zdravotníctvo, sociálna pomoc, vzdelávanie) aj pracovných pozíciách.,“ vysvetľuje analytik a výskumník z Inštitútu pre výskum práce a rodiny Andrej Kuruc.Aj posledné údaje Štatistického úradu SR hovoria o podstatnom rozdiele v hrubej mesačnej mzde medzi ženami a mužmi. Kým priemerná hrubá mesačná mzda muža na Slovensku v roku 2020 predstavovala sumu 1 460 eur, u ženy išlo len o 1 198 eur. Podľa týchto štatistík tak ženy na Slovensku zarobili v priemere o 262 eur menej ako muži. Priemerná hrubá mzda žien v percentuálnom vyjadrení predstavovala 82,1 % z priemernej hrubej mzdy mužov.“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum, združenia firiem, ktoré funguje pri Nadácii Pontis a ktorého iniciatívou je aj Charta diverzity Slovensko. „dopĺňa.Pandémia COVID-19 navyše ešte viac ženy zaťažila. Mnohé ženy zostali pracovať z domu a popritom museli zvládať aj domáce vzdelávanie detí, starostlivosť o domácnosť či výpomoc ostatným rodinným príslušníkom.dodáva Andrej Kuruc.Zamestnávatelia môžu vytváraním vhodných podmienok a pracovného prostredia podporiť znižovanie rodového mzdového rozdielu. Osvedčenou cestou je zvyšovanie flexibility, zameriavanie sa na výsledky práce a umožnenie vykonávania práce v rôznych časoch a miestach.“ hovorí Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka ľudských zdrojov slovenskej pobočky Philip Morris.Ďalej je to vytváranie podmienok pre jednoduchší návrat do práce pre matky, či už finančnou kompenzáciou na podporu financovania škôlky, dodatočným voľnom, kratšími pracovnými úväzkami a dorovnávaním platu v prípade OČR. „“ približuje Lukáčová.Rovnaký prístup ku všetkým zamestnancom a zamestnankyniam zahŕňa aj rovnocenné odmeňovanie na rovnakých pracovných pozíciách. To sa dá potvrdiť certifikáciou tzv. platovej rovnosti EQUAL SALARY, ktorú Philip Morris Slovakia získala ako prvá spoločnosť na Slovensku.