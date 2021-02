Ženy nad 40 rokov nebudú mať interrupciu hradenú zdravotnou poisťovňou

Bratislava 15. februára (TASR) - Ženy nad 40 rokov si budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Po novom zákrok nebude hradiť zdravotná poisťovňa. Vyplýva to z novej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort zdravotníctva svoj krok vydať nové znenie vyhlášky k zákonu o umelom prerušení tehotenstva zdôvodnil tým, že v spoločnosti možno dlhodobo sledovať, že vek matiek - rodičiek je vyšší a ich tehotenstvo býva bezproblémové.



Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová poznamenala, že vyhláška vznikla v 80. rokoch minulého storočia. "Odvtedy prenatálna medicína pokročila. Zmenou vyhlášky odstraňujeme diskrimináciu na základe veku. Vypustila sa len zdravotná indikácia počatia po 40. roku na ukončenie tehotenstva. Ak bude mať žena po 40-tke zdravotnú indikáciu inú, akou je vek, nič sa nemení a ukončenie tehotenstva bude aj naďalej hradené z verejného zdravotného poistenia," uviedla.



Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) za nové znenie vyhlášky kritizuje. Podľa jej slov by sa mal Krajčí prestať venovať vnucovaniu "svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku" a mal by sa začať venovať riešeniu problémov s ochorením COVID-19.



MZ SR predložilo návrh vyhlášky ešte v auguste minulého roka. Návrh vtedy počítal so znížením výdavkov na rok 2021 so sumou viac ako 109.000 eur.



Z poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že počet potratov na Slovensku sa medziročne znížil. Vzrástol však počet mimomaternicových tehotenstiev. V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku celkovo zaznamenali 15.106 potratov, z toho 1346 sa týkalo žien bez trvalého pobytu v SR.