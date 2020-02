Zhromaždenia Za Jána a Martinu si pripomenú J. Kuciaka a M. Kušnírovej

TASR prináša chronológiu udalostí spojených s týmto prípadom

21. februára 2018 - V rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta boli zavraždení 27-ročný novinár Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová.



25. februára 2018 - Polícia našla mŕtve telá zavraždenej dvojice.



9. marca 2018 - Na zhromaždení s názvom Za slušné Slovensko sa zišli desaťtisíce ľudí. Spoločne žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy a novú, dôveryhodnú vládu. Zhromaždenia pokračovali v Bratislave aj iných mestách Slovenska.



14. marca 2018 - Lídri vládnej koalície oznámili, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie.



15. marca 2018 - Robert Fico skončil vo funkcii premiéra. Abdikáciu podala aj vláda.



22. marca 2018 – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).



16. apríla 2018 – Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) oznámil rezignáciu po tom, ako sa mu nepodarilo odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.



18. apríla 2018 - Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár podpísal v Haagu s partnermi z Talianskej republiky a zástupcami Eurojustu a Europolu vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy novinára a jeho snúbenice.



26. apríla 2018 - Novou ministerkou vnútra sa stala dovtedajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková.



29. mája 2018 – Polícia sa vrátila do rodinného domu Kuciaka a Kušnírovej vo Veľkej Mači, kde sa odohrala rekonštrukcia činu.



30. mája 2018 - Na post policajného prezidenta ministerka vnútra vymenovala Milana Lučanského. Od 1. júna nahradil Tibora Gašpara, ktorý skončil na čele polície k 31. máju.



27. septembra 2018 - Protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Medzi ôsmimi zadržanými boli aj Tomáš Sz., Miroslav M. a Zoltán A., ktorí boli neskôr obvinení.



28. septembra 2018 - Polícia obvinila tri osoby z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov - Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. Päť osôb po vypočutí prepustili.



28. septembra 2018 – V dome na Okružnej ulici na Leteckom poli v Komárne zadržalo policajné Lynx Commando 44-ročnú Alenu Zs.



30. septembra 2018 - Všetci štyria obvinení v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. - išli do väzby. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.



1. októbra 2018 - Prokurátor oznámil, že objednávka vraždy novinára bola za sumu 50.000 eur a ďalších 20.000 eur bolo odpustenie dlhu. Objednávateľ teda zaplatil minimálne 70.000. Prokurátor potvrdil obvinenie voči štyrom osobám, Tomášovi Sz., Miroslavovi M., Zoltánovi A. a Alene Zs.



4. októbra 2018 - Minimálne dvaja z obvinených z vraždy, Alena Zs. a Tomáš Sz., mali byť najatí aj na likvidáciu prvého námestníka Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.



4. marca 2019 - Podnikateľa Mariana K. obvinili z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa prokurátora vražda súvisela s prácou novinára. V tom čase už bol vo väzbe pre kauzu zmeniek (od júna 2018).



28. mája 2019 - Polícia opätovne vykonala v obci Veľká Mača rekonštrukciu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



18. októbra 2019 - Zoltán A., obvinený zo sprostredkovania Kuciakovej vraždy uzavrel so špeciálnym prokurátorom dohodu o vine a treste. Dohoda sa týka iba prípadu Kuciaka, ďalej čelí obvineniam v príprave vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica a obvinený je aj z krátenia dane.



22. októbra 2019 – Prezident Policajného zboru Milan Lučanský rozpustil vyšetrovací tím z dôvodu, že bola podaná obžaloba.



30. decembra 2019 - Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil Zoltána Andruskóa na trest 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia za úkladnú vraždu Jána Kuciaka. Rozsudok je právoplatný, vzhľadom na to, že Andruskó súhlasil s dohodou o vine a treste.



13. januára 2020 - Obžalovaný Miroslav M. sa priznal k vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Priznal sa aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.



3. februára 2020 - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vylúčil prípad obžalovaného Miroslava M. na samostatné konanie. Urobil tak pre urýchlenie konania vzhľadom na to, že sa priznal, že zastrelil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú aj podnikateľa Petra Molnára.



6. februára 2020 - Senát ŠTS odročil pojednávanie v kauze vraždy na marec. Pojednávať sa bude v termínoch 18. a 19. marca, 15., 16., 29. a 30. apríla.



Bratislava 21. februára (TASR) – V desiatkach slovenských miest aj v zahraničí sa v piatok podvečer budú konať zhromaždenia. Udeje sa tak pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Iniciatíva Za slušné Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.Na bratislavskom Námestí slobody budú vystupovať s prejavmi osobnosti od 17.00 h. Podobné spomienkové udalosti sa budú konať vo viac ako 50 mestách, medzi nimi aj v Prahe, Brne a Viedni.Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za vraždu právoplatne odsúdený na 15-ročný trest odňatia slobody. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný.Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).