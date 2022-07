Zhruba 4200 maturantov má záujem o štipendium na štúdium na Slovensku

Bratislava 19. júla (TASR) - Zhruba 4200 maturantov prejavilo záujem o štipendium, ktoré je určené na štúdium na vysokej škole v rámci Slovenska. Cieľom programu Študuj doma, Slovensko ťa odmení je udržať talenty na slovenských vysokých školách a zabrániť odlevu mozgov do zahraničia. V utorok to potvrdil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.



"Prví maturanti sa prihlásili a už je vytvorené poradie," uviedol Paulis. Teraz sa čaká, na ktoré vysoké školy nastúpia, a následne budú môcť získať financie.



Štipendium je určené pre dve skupiny študentov. Ide o najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest), druhou skupinou sú nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest). Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou.



Paulis vysvetlil, že úspešný študent získa za jeden akademický rok 3000 eur. Štipendium bude študent dostávať každý mesiac v hodnote 300 eur počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 2000 eur ročne.



Podporná schéma je v prvých rokoch spustenia súčasťou plánu obnovy a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027.