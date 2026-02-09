< sekcia Slovensko
Zhustená premávka, kolóny a zdržania sú na viacerých vjazdoch do miest
Na diaľnici D1 na trase zo Senca do Bratislavy je zdržanie 20 minút.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. februára (TASR) - Na príjazdových cestách do väčších miest sa počas pondelkového rána tvoria kolóny. O zhustenej premávke i aktuálnych zdržaniach informujú Zelená vlna STVR i Stellacentrum.
Zelená vlna na sieti X oznamuje, že na diaľnici D1 na trase zo Senca do Bratislavy je zdržanie 20 minút. „Za výjazdom Senec/Pezinok pozor na dobrzďovanie do kolóny, o niečo ďalej na diaľnici D1 v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky je zdržanie ďalších 15 minút,“ spresňuje.
Asi 20-minútové zdržanie čaká vodičov na diaľnici D2 do Bratislavy v smere zo Stupavy. „Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere do Petržalky,“ upozorňuje Zelená vlna.
Uvádza aj približne 25-minútové zdržanie na vjazde do Nitry z obce Cabaj - Čápor, taktiež desaťminútové zdržanie na vjazde do Žiliny z Rajca, rovnako i na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej či z Rakovej do Čadce.
Stellacentrum informuje o 15-minútovom zdržaní na trase Kapušany - Prešov. Rovnako sa 15 minút zdržia vodiči v Košiciach na trase z diaľnice D1, Južnom nábreží a Moste VSS. Približne 15-minútové zdržanie podľa Stellacentra hlásia vodiči aj pri ceste do centra Košíc z Košických Oľšian.
Zelená vlna na sieti X oznamuje, že na diaľnici D1 na trase zo Senca do Bratislavy je zdržanie 20 minút. „Za výjazdom Senec/Pezinok pozor na dobrzďovanie do kolóny, o niečo ďalej na diaľnici D1 v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky je zdržanie ďalších 15 minút,“ spresňuje.
Asi 20-minútové zdržanie čaká vodičov na diaľnici D2 do Bratislavy v smere zo Stupavy. „Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere do Petržalky,“ upozorňuje Zelená vlna.
Uvádza aj približne 25-minútové zdržanie na vjazde do Nitry z obce Cabaj - Čápor, taktiež desaťminútové zdržanie na vjazde do Žiliny z Rajca, rovnako i na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej či z Rakovej do Čadce.
Stellacentrum informuje o 15-minútovom zdržaní na trase Kapušany - Prešov. Rovnako sa 15 minút zdržia vodiči v Košiciach na trase z diaľnice D1, Južnom nábreží a Moste VSS. Približne 15-minútové zdržanie podľa Stellacentra hlásia vodiči aj pri ceste do centra Košíc z Košických Oľšian.