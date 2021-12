Žiaci 2. stupňa a stredoškoláci prechádzajú na dištančné vzdelávanie

Bratislava 13. decembra (TASR) – Od pondelka prechádzajú žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci na dištančné vzdelávanie. Učiť takýmto spôsobom sa budú do piatka 17. decembra, keď budú mať posledný deň vyučovania. Od pondelka 20. decembra sa pre všetkých žiakov začnú vianočné prázdniny.



Z rozhodnutia ministra školstva vyplýva, že školské vyučovanie nie je prerušené v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základných školách pri zdravotníckych zariadeniach. Rovnako sa bude vzdelávať aj v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a realizovať sa bude aj praktické vyučovanie v stredných zdravotníckych školách. Otvorené zostávajú naďalej aj prvé stupne základných škôl a materské školy.



Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.