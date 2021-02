Žiaci a študenti sa učia brániť nástrahám internetu

Bratislava 9. februára (TASR) – Slovenskí školáci a študenti sa môžu v rámci programu Cyber4Kids učiť, ako sa brániť nástrahám internetu. Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu, ktorý pripadá práve na 9. február, spustili organizátori projektu webovú stránku www.cyber4kids.sk, ktorá ponúka nielen informácie o programe, ale tiež možnosť sa jednoducho zaregistrovať. Na bezplatné webináre sa môžu prihlásiť základné a stredné školy z celého Slovenska.



"Doteraz sme komunikovali so školami na základe osobného kontaktu. Školenia sme teda ponúkali najmä školám, s ktorými spolupracujeme. Teraz sme túto možnosť otvorili pre všetkých, aby sa mohli záujemcovia prihlásiť čo najjednoduchšie," povedala pre TASR Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia Digitálna inteligencia (DigiQ), ktoré sa zameriava na podporu digitálneho občianstva.



Vzdelávací program Cyber4Kids, ktorý zvyšuje mediálnu gramotnosť žiakov, rozbehli na jeseň 2018 DigiQ a spoločnosť KPMG Slovensko. Za viac ako dva roky vyškolili takmer 2.000 detí. Školenia sa zameriavajú na jednotlivé okruhy tém s názvami Sociálne siete, Dezinformácie a hoaxy, Osobné údaje, O hackeroch, Kyberšikanovanie a Digitálne učenie.



"Zaujímavé je, že na školách, kde majú školského psychológa alebo psychologičku, si vyberú aj tému kyberšikanovanie prípadne aj dezinformácie, je teda zrejmé, že o týchto témach hovoria," doplnila Andrea Cox. Vzdelávanie prebieha neformálnou hravou formou, prioritné je najmä vzbudiť záujem a podnietiť deti k diskusii. Vzdelávania trvajú od 45 do 180 minút v závislosti od veku detí a náročnosti témy. Webináre a workshopy majú školy zadarmo, program je financovaný vlastnými zdrojmi a firemnými donormi.



"Pred pandémiou chodili naši lektori priamo do škôl. Aj my sme sa však museli prispôsobiť situácii a presunúť sa do online prostredia. Na jednej strane nám síce chýba osobný kontakt so žiakmi, na druhej strane však vieme vyškoliť viac detí z každého kúta Slovenska. V rámci online webinárov sme už vyškolili viac ako 500 detí," vysvetlila Andrea Cox s tým, že po uvoľnení opatrení sa chystajú do škôl opäť vrátiť.



Zo štatistík vyplýva, že na dennej báze sa cez svoj telefón na internet pripája viac ako 70 percent slovenských detí a dospievajúcich. "Nikdy žiakom na webinároch či stretnutiach v školách nehovoríme, že sociálne siete sú zlé. Šli by sme sami proti sebe, aj my ich predsa používame. Namiesto toho deti učíme, že online priestor je taký, aký si ho sami vytvoríme. Len od správania jednotlivcov totiž závisí, či bude internet plný nenávisti, neoverených správ a násilia, alebo bude pre spoločnosť užitočný," dodal lektor programu Juraj Hanuš.



Podľa hodnotenia, ktoré organizátori dosiaľ získali od žiakov, považovalo až 62 percent z nich prednášky za veľmi zaujímavé a len jedno percento účastníkov vyslovilo opačný názor. Viac než polovica žiakov tiež tvrdí, že sa naučila nové veci.