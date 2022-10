Do školy na bicykli: 8. ročník kampane sa začne v pondelok

Bratislava 15. októbra (TASR) - V pondelok (17. 10.) sa spúšťa ôsmy ročník kampane Do školy na bicykli. Cieľom je zlepšovať podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie do škôl po celom Slovensku pešo alebo na bicykli. Zároveň chce motivovať žiakov aj učiteľov, aby využívali tento zdravý a ekologický spôsob dopravy. TASR o tom informoval Dan Kollár z Cyklokoalície.



Tento rok je kampaň zameraná na tému bicyklovania počas celého roka s mottom "Jazdíme celý rok!". Súčasťou je aj súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov a pedagógov. Súťažiť môžu v troch kategóriách - najaktívnejšia škola s najvyšším percentom žiakov dochádzajúcich na bicykli, škola s najpútavejšími aktivitami či cena "učiteľ - influencer" pre pedagógov s výrazným prínosom pre mobilitu na svojej škole. Školy sa môžu ešte stále registrovať na stránke www.doskolynabicykli.sk.



Cieľom kampane je predovšetkým upozorniť na vysokú intenzitu automobilovej dopravy v rámci dochádzania do škôl a ukázať riešenia, ktoré fungujú. Častou bariérou pre využívanie chôdze či bicykla pri ceste do školy sú podľa Kollára obavy rodičov o bezpečnosť z dôvodu množstva áut, čím vzniká začarovaný kruh. "Dobré príklady však ukazujú, že sa s tým dá niečo robiť. Žiaci jednej zo zapojených škôl napríklad minulý rok napísali list starostovi, vďaka čomu sa ulica pred školou zjednosmernila, upratalo sa parkovanie a príchod do školy sa stal bezpečnejším," povedal Kollár.



"Ministerstvo dopravy nedávno podporilo školskú mobilitu dotáciami na stojany na bicykle pri školách vo výške 750.000 eur, pričom nám poslúžili aj dáta z kampane Do školy na bicykli," uviedol národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Kampaň vyhlasuje každoročne Ministerstvo dopravy a výstavby SR a realizuje sa s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.