Žiaci budú od utorka do štvrtka maturovať v náhradnom termíne

Bratislava 5. apríla (TASR) – Žiaci, ktorí neabsolvovali od 15. do 18. marca externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, budú od utorka do štvrtka (7. 4.) maturovať v náhradnom termíne. Maturovať nebudú plošne na všetkých školách, ale len na vybraných školách, ktorých zoznam je zverejnený na webe Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).



V utorok sa bude podľa NÚCEM v náhradnom termíne maturovať z predmetov slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra, o deň neskôr (6. 4.) z cudzích jazykov. Vo štvrtok z predmetov matematika a slovenský jazyk a slovenská literatúra.



Z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR koncom marca uviedli, že zo slovenského jazyka a literatúry je na náhradný termín prihlásených 454 žiakov, z matematiky 65. Na náhradný termín je prihlásených aj 12 študentov z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, desať z predmetu maďarský jazyk. V rámci cudzieho jazyka má najviac študentov absolvovať maturitnú skúšku v náhradnom termíne z anglického jazyka. Na úrovni C1 ide o 32 žiakov, na úrovni B2 169 žiakov a na úrovni B1 ich má maturovať 229. Náhradný termín z nemeckého jazyka má využiť dokopy 35 žiakov, najviac (21) na úrovni B1. Na náhradný termín maturitnej skúšky z ruského jazyka je prihlásených 17 žiakov.



Študenti na Slovensku absolvovali testy a slohové práce v rámci maturitnej skúšky od 15. do 18. marca. V tomto školskom roku je na maturitu prihlásených 40.390 žiakov. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra.