Žiaci chcú prispieť k zmierneniu klimatickej krízy

Bratislava 31. mája (TASR) – Školáci z viacerých škôl naprieč celým Slovenskom začali s termosnímkovaním, chcú tak prispieť k zmierneniu klimatickej krízy. O projekte Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica TASR informovala jeho komunikačná manažérka Eva Sládková.



CEEV Živica vybrala spomedzi 250 škôl zapojených v programe Zelená škola osem pilotných v každom kraji do projektu Voda pre našu budúcnosť. "Zaškolili sme školské tímy (jedna učiteľka, dvaja žiaci), aby vedeli učiť nielen o klimazmene, suchu a potrebe zadržiavania a rozumného využívania vody v mestách, ale žiaci začínajú i realizovať konkrétne adaptačné opatrenia na školských dvoroch, aby zmiernili mikroklímu. Napríklad vysádzajú mokrade, robia jazierka, zadržiavajú vodu, kosia inak, vytvárajú meteostanice a podobne," vysvetlila manažérka Zelenej školy Zuzana Gallayová.



Najskôr však deti potrebujú názorne vedieť, aký veľký vplyv dokážu mať tieto opatrenia. A to je úlohou aktuálneho termosnímkovania. Niečo také je na Slovensku podľa Gallayovej unikátne, pretože bežne sa termosnímkujú budovy, aby sa predišlo únikom tepla, no mapovať ulice je naozaj novinka.



"My termosnímkujeme rôzne povrchy - asfaltovú cestu, parkovisko, trávnik pokosený a nepokosený, zelenú strechu, aby deti videli, že aj malé opatrenia v rámci školského dvora majú vplyv na mikroklímu. Termosnímky následne budú učitelia a žiaci používať pri výučbe a rovesníckom vzdelávaní o význame adaptačných opatrení na zmenu klímy," uviedla Gallayová. Ako doplnila, aby prepojili výučbu s praxou, budú na školských dvoroch realizovať vodné prvky a prvky zlepšujúce mikroklímu.