< sekcia Slovensko
Žiaci hľadali odpovede na to,ako bude vyzerať svet financií o 30 rokov
Zvíťazil tím Fincomar s víziou plne digitalizovaného a automatizovaného bankovníctva budúcnosti, ktoré zjednodušuje finančné operácie a pomáha mladým rozvíjať finančnú gramotnosť.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Študenti hľadali odpovede na otázku, ako bude vyzerať finančný svet o 30 rokov. Urobili tak v rámci podujatia JA Citi Innovation Camp 2025 v Bratislave. Zvíťazil tím Fincomar s víziou plne digitalizovaného a automatizovaného bankovníctva budúcnosti, ktoré zjednodušuje finančné operácie a pomáha mladým rozvíjať finančnú gramotnosť. TASR o tom informovali organizátori z Junior Achievement (JA) Slovensko.
Druhé miesto obsadil tím Nomos. Zaujal digitálnym finančným sprievodcom, ktorý spája osobné ciele používateľa s jeho finančným plánovaním a ponúka personalizované odporúčania v reálnom čase. Tím na treťom mieste navrhol riešenie Finara, ktoré využíva digitálne čipy a umelú inteligenciu na personalizované finančné poradenstvo a zjednodušenie každodenného bankovníctva.
Účastníci mali za úlohu navrhnúť riešenie na tému: „FinTech 2055 - Bankovníctvo očami Generácie Alfa“. Ich úlohou bolo predstaviť produkt, službu alebo technológiu, ktorá by zodpovedala potrebám budúcich klientov v plne digitálnom svete. Počas dňa ich viedli mentori, ktorí pomáhali s rozvojom nápadov aj s biznis modelom.
Študentské riešenia sa niesli v duchu umelej inteligencie, biometrie, blockchainu a virtuálnej reality. „Mladí inovátori prichádzali s nápadmi ako platby odtlačkom prsta (FingerPay), inteligentné okuliare BankLens, ktoré zobrazujú osobné financie v reálnom svete, či regionálna digitálna mena RegiON podporujúca lokálnu ekonomiku. Ich predstavy o bankovníctve budúcnosti mali spoločné - jednoduchosť, bezpečnosť, okamžitosť a ľudský prístup,“ doplnili organizátori.
Na súťaži JA Citi Innovation Camp sa mohli zúčastniť študenti stredných škôl, ktorí sú súčasťou vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Ten rozvíja podnikavosť, ekonomické myslenie, podporuje finančné vzdelávanie a praktické zručnosti pre budúcu kariéru stredoškolákov. JA Slovensko ho prináša od roku 1992.
Druhé miesto obsadil tím Nomos. Zaujal digitálnym finančným sprievodcom, ktorý spája osobné ciele používateľa s jeho finančným plánovaním a ponúka personalizované odporúčania v reálnom čase. Tím na treťom mieste navrhol riešenie Finara, ktoré využíva digitálne čipy a umelú inteligenciu na personalizované finančné poradenstvo a zjednodušenie každodenného bankovníctva.
Účastníci mali za úlohu navrhnúť riešenie na tému: „FinTech 2055 - Bankovníctvo očami Generácie Alfa“. Ich úlohou bolo predstaviť produkt, službu alebo technológiu, ktorá by zodpovedala potrebám budúcich klientov v plne digitálnom svete. Počas dňa ich viedli mentori, ktorí pomáhali s rozvojom nápadov aj s biznis modelom.
Študentské riešenia sa niesli v duchu umelej inteligencie, biometrie, blockchainu a virtuálnej reality. „Mladí inovátori prichádzali s nápadmi ako platby odtlačkom prsta (FingerPay), inteligentné okuliare BankLens, ktoré zobrazujú osobné financie v reálnom svete, či regionálna digitálna mena RegiON podporujúca lokálnu ekonomiku. Ich predstavy o bankovníctve budúcnosti mali spoločné - jednoduchosť, bezpečnosť, okamžitosť a ľudský prístup,“ doplnili organizátori.
Na súťaži JA Citi Innovation Camp sa mohli zúčastniť študenti stredných škôl, ktorí sú súčasťou vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Ten rozvíja podnikavosť, ekonomické myslenie, podporuje finančné vzdelávanie a praktické zručnosti pre budúcu kariéru stredoškolákov. JA Slovensko ho prináša od roku 1992.