Žiaci, ktorí prídu na prijímacie skúšky na SŠ,musia mať negatívny test

Bratislava 28. apríla (TASR) - Uchádzači, ktorí prídu na prijímacie pohovory na stredné školy prezenčne, musia mať negatívny test na ochorenie COVID-19. Potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



"V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa žiak nepreukazuje negatívnym testom pri vstupe do svojej školy, avšak uchádzač o štúdium na strednej škole nie je žiakom tejto školy, preto sa na neho nevzťahuje výnimka vo vyhláške ÚVZ SR," povedal. Ako dodal, preto sa žiak bude musieť preukázať negatívnym testom alebo jeho alternatívou.



Minister školstva zároveň potvrdil, že ak je žiak v čase konania sa prijímacích pohovorov v karanténe alebo izolácii, tak po jej ukončení sa preukáže potvrdením od lekára. Následne mu pridelia náhradný termín konania prijímacieho pohovoru.



Z usmernenia pre riaditeľov k prijímacím pohovorom na stredných školách zverejneného na webe ministerstva školstva vyplýva, že do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú. Príchod uchádzačov je potrebné naplánovať tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50 percent jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne dva metre.



V tomto školskom roku sa budú prijímacie skúšky na stredné školy konať v riadnych termínoch, a to od 3. do 14. mája.