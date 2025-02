ŽIACI POZOR: Na podanie prihlášky na strednú školu zostáva pár dní

Bratislava 15. februára (TASR) - Na podanie prihlášky na strednú školu majú žiaci posledné dni. Do 20. februára ju môžu podať riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevujú. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania," uvádza sa v školskom zákone.



Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára, ak ide o odbor vzdelávania, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a do 20. apríla v prípade ostatných odborov.



Prvý termín konania talentových prijímacích skúšok na stredné školy bude 24. marca, o mesiac skôr ako v minulosti. Cieľom ministerstva bolo poskytnúť žiakom dostatočný priestor medzi jednotlivými skúškami a zvýšiť ich šancu na úspech. Pre prijímacie skúšky na školách, na ktorých sa nevyžadujú talentové skúšky, určili prvý termín 5. mája.