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Žiaci sa budú môcť opäť vzdelávať v oblasti vyváženého stravovania
O dôležitosti vzdelávania v tejto oblasti svedčia aj výsledky nedávneho prieskumu Viem, čo zjem o stravovacích návykoch detí na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Aj v blížiacom sa školskom roku 2026/2027 sa budú môcť žiaci v školách vzdelávať v oblasti vyváženého stravovania prostredníctvom projektu Viem, čo zjem. TASR o tom informovala hlavná koordinátorka programu Viem, čo zjem Ľubica Novotná.
„Je známe, že počet detí s nadváhou a obezitou na Slovensku rastie, pričom rodičia to často nedokážu správne rozpoznať. Preto je vzdelávanie v oblasti zdravej výživy v školách mimoriadne dôležité, a to už od útleho školského veku,“ uviedla Novotná. Účasť škôl v programe je dobrovoľná a bezplatná. Školy si zároveň môžu vybrať z dvoch foriem jeho realizácie. Prvou možnosťou je voliteľný predmet. Učitelia z prihlásených škôl majú v tomto prípade k dispozícii kompletnú metodickú podporu. Ku každej vyučovacej hodine sú pripravené metodické listy, prezentácie, pracovné listy pre žiakov a interaktívne digitálne materiály. Školy získajú prístup k vzdelávacím materiálom po registrácii na webovej stránke viemcozjem.sk.
Ak škola nemá dostatok voľných disponibilných hodín, môže si zvoliť flexibilnejšiu projektovú formu. Tú je možné realizovať nielen počas vyučovania, ale aj v rámci záujmových krúžkov, školských klubov či ako doplnok výučby. Škola si pritom sama určí rozsah aj čas, ktorý jej vyhovuje, a program môže realizovať počas celého školského roka.
O dôležitosti vzdelávania v tejto oblasti svedčia aj výsledky nedávneho prieskumu Viem, čo zjem o stravovacích návykoch detí na Slovensku. Ten ukázal, že až 22 percent detí vo veku sedem až 13 rokov má nadváhu alebo obezitu. Tento problém sa tak týka približne každého piateho dieťaťa v uvedenom veku na Slovensku.
Učitelia majú k dispozícii tematické celky s kompletne pripravenými podpornými materiálmi, vďaka čomu nemusia vytvárať vlastné podklady na vyučovanie. Žiaci sa naučia lepšie orientovať v potravinách, postupne si vytvárať zdravé stravovacie návyky a kriticky posudzovať reklamné a marketingové tvrdenia. Výučba je zároveň interaktívna, zážitková a prispôsobená veku žiakov, ako aj požiadavkám kurikulárnej reformy. Materiály sú osobitne pripravené pre žiakov 1. a 2. cyklu, pre ktorých je program určený.
„Je známe, že počet detí s nadváhou a obezitou na Slovensku rastie, pričom rodičia to často nedokážu správne rozpoznať. Preto je vzdelávanie v oblasti zdravej výživy v školách mimoriadne dôležité, a to už od útleho školského veku,“ uviedla Novotná. Účasť škôl v programe je dobrovoľná a bezplatná. Školy si zároveň môžu vybrať z dvoch foriem jeho realizácie. Prvou možnosťou je voliteľný predmet. Učitelia z prihlásených škôl majú v tomto prípade k dispozícii kompletnú metodickú podporu. Ku každej vyučovacej hodine sú pripravené metodické listy, prezentácie, pracovné listy pre žiakov a interaktívne digitálne materiály. Školy získajú prístup k vzdelávacím materiálom po registrácii na webovej stránke viemcozjem.sk.
Ak škola nemá dostatok voľných disponibilných hodín, môže si zvoliť flexibilnejšiu projektovú formu. Tú je možné realizovať nielen počas vyučovania, ale aj v rámci záujmových krúžkov, školských klubov či ako doplnok výučby. Škola si pritom sama určí rozsah aj čas, ktorý jej vyhovuje, a program môže realizovať počas celého školského roka.
O dôležitosti vzdelávania v tejto oblasti svedčia aj výsledky nedávneho prieskumu Viem, čo zjem o stravovacích návykoch detí na Slovensku. Ten ukázal, že až 22 percent detí vo veku sedem až 13 rokov má nadváhu alebo obezitu. Tento problém sa tak týka približne každého piateho dieťaťa v uvedenom veku na Slovensku.
Učitelia majú k dispozícii tematické celky s kompletne pripravenými podpornými materiálmi, vďaka čomu nemusia vytvárať vlastné podklady na vyučovanie. Žiaci sa naučia lepšie orientovať v potravinách, postupne si vytvárať zdravé stravovacie návyky a kriticky posudzovať reklamné a marketingové tvrdenia. Výučba je zároveň interaktívna, zážitková a prispôsobená veku žiakov, ako aj požiadavkám kurikulárnej reformy. Materiály sú osobitne pripravené pre žiakov 1. a 2. cyklu, pre ktorých je program určený.