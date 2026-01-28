< sekcia Slovensko
Žiaci sa môžu na veľtrhoch Alma Mater zoznámiť s ponukou vysokých škôl
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Študenti sa môžu vo vybraných mestách po celom Slovensku stretnúť na veľtrhoch Alma Mater so zástupcami slovenských vysokých škôl a získať praktické informácie o štúdiu, prijímacích konaniach či štipendiách vo výške 4000 eur ročne. Veľtrhy sa uskutočnia vo februári a v marci. Stačí sa zaregistrovať, vstup je bezplatný. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré veľtrhy organizuje.
Veľtrhy Alma Mater sú určené najmä pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad ďalším štúdiom. „Chceme mladým ľuďom pomôcť urobiť rozhodnutie, ktoré bude dobré pre ich budúcnosť aj pre našu krajinu. V 12 mestách po celom Slovensku majú možnosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl osobne, z očí do očí, pýtať sa a získať informácie, ktoré im pri rozhodovaní často chýbajú,“ doplnil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Súčasťou veľtrhov je aj predstavenie štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorá podporuje talentovaných študentov pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. Ako priblížili z rezortu, domáci študenti môžu získať podporu až 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
„Veľtrh Alma Mater na jednom mieste nielen informuje o podmienkach získania štipendií, ale prináša aj komplexný prehľad o zaujímavých možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách. Podporuje tak rozvoj vzdelávania a udržanie talentov na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Ide o tretí ročník podujatia.
Veľtrhy sa uskutočnia v Michalovciach, Košiciach, Prešove, Poprade, Dolnom Kubíne, Žiline, Komárne, Nitre, Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave a Trenčíne. Pre verejnosť budú otvorené denne od 8.30 h do 13.30 h.
