Žiaci sa môžu zapojiť do medzinárodnej výtvarnej súťaže s témou klímy

Bratislava 14. augusta (TASR) - Mládež vo veku od 12 do 18 rokov sa môže zapojiť do medzinárodnej výtvarnej súťaže, témou tohto ročníka je klimatická zmena. Súťaž vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Informuje o tom na svojom webe Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM).



Program vzdelávania o svetovom dedičstve už takmer 20 rokov o ňom vytvára animovaný seriál, ktorý je určený pre deti. Seriál bol v roku 2002 uvedený s názvom Patrimonito's World Heritage Adventures a predstavuje kreslenú postavičku Patrimonito. Tá podľa NIVAM pomáha deťom dozvedieť sa o lokalitách svetového dedičstva a výzvach, ktorým čelia, zároveň navrhuje riešenia, ktoré pomôžu tieto pamiatky zachovať.



Najlepšie prihlásené práce vyberie medzinárodná porota a profesionálne sa spracujú do animovaných rozprávok. Termín na zaslanie súťažných prác je do 30. septembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webe NIVAM.